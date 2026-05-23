EL決勝でもチームを優勝に導くダメ押しゴール イングランド代表2列目の中心になるのはM・ロジャーズだ「トゥヘルは彼を最も必要としている」
先日発表された2026W杯へ向けたイングランド代表メンバーからは、チェルシーのコール・パルマー、マンチェスター・シティのフィル・フォーデンといった2列目の実力者が落選。
レアル・マドリードMFジュード・ベリンガム、アーセナルFWブカヨ・サカ、ニューカッスルFWアンソニー・ゴードンといった選手は招集されているが、この顔ぶれ的にアストン・ヴィラMFモーガン・ロジャーズが2列目の中心となっていくのではないか。
英『Daily Mail』によると、ネイサン・ソルト記者はこのパフォーマンスが代表監督トーマス・トゥヘルへの強烈なアピールになったと評価。以前からトゥヘルはロジャーズを好んで起用してきたが、EL決勝で確信に変わったのではないか。
「EL決勝を分析する中で、トゥヘルと彼の側近たちはロジャーズの芸術的なプレイに笑みが溢れたはずだ。決定的なゴールを決めたからではない。創造性、ハードワーク、メンタリティ、リーダーシップ。ロジャーズが全てを体現していたからだ。23歳の彼はなぜ自分が最高のスポットライトを浴びるにふさわしい選手なのかを証明した。W杯を目前に控え、彼はトゥヘルが頼りにするであろう資質を存分に発揮した。ロジャーズは難しいプレイをいとも簡単にやってのける。それが最大の長所だ」
「シーズン中盤にやや調子を落としたが、それでも公式戦を通して今季は11アシストを記録している。今季プレミアで戦うイングランド人選手の中でこれ以上のアシストを記録した選手はいない。接戦には天才的なプレイが必要だ。型破りな選手が何かにトライしたり、リスクを冒したり。ロジャーズやったのがそれだ。彼のおかげでヴィラはEL決勝でも試合の流れを掴み、攻勢を強めることができた。イングランド代表とトゥヘルは彼を最も必要としている」
EL決勝で示したように、大舞台での強さも魅力だ。近年のイングランド代表2列目争いは非常に激しいものだったが、一気に突き抜けたのはロジャーズだった。