女優の戸田恵梨香（37）が22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。家族との時間について語った。

戸田は20年12月に俳優・松坂桃李との結婚を発表し、23年に第1子出産を報告している。

司会の黒柳徹子から家でハーブを育てていると振られ、戸田は「楽しいです。今パクチーとかレモンバームとかミントとかサンチュとか」と目を細めた。

どんな料理を作るかとの問いには「最近はそのサンチュを使ってサムギョプサルを作ったり。ミントで包むのが凄い好きで」と声を弾ませた。

黒柳が「ご実家では毎週土曜日のご夕食は毎週ギョーザの日って決まっていたんですって」とも紹介し、戸田は「決まっていました。偶然昨日もギョーザ食べたんですけれど」と告白。「シンプルにニラと長ネギと白菜と。うちは鶏ミンチで、シンプルに。しょう油とラー油で食べているんですけれど。おいしかったです」と続けた。

毎週土曜日がギョーザだった理由は「家族みんなで一つのことやろうっていう。それを大切にしていたみたいで。凄い面倒くさくて嫌だって思っていたんですけれど。それも親になったら分かるなって。そういうことだったんだって思っていますけれども」としみじみ。

「今も家族と一緒に作れるので、いい時間になっていますね」「夫と作っています」と告白。黒柳が「いいですね。そういうのやってくださる方なの」と確認すると、「そうですね。積極的に参加してくれています」とほほ笑んだ。