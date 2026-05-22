免許不要で公道走れる！

2026年5月9日に日本最大級のアウトドアとライフスタイルの祭典「フィールド・スタイル・トーキョー2026」が開催されました。

そのなかでも高い関心を集めていたのが、モビリティメーカーのブレイズが出展した四輪型の新モデル「ブレイズeカーゴ（以下、イーカーゴ）」です。

【画像】これが「ブレイズ イーカーゴ」です！ 画像を見る！（27枚）

この車両は「特定小型原動機付自転車（特定小型原付）」に属しており、16歳以上であれば運転免許がなくても公道を走ることができます。

ヘルメット着用も努力義務のため手軽に利用できますが、街中の電動キックボードとは異なり、まるで「小さい軽トラ」のように荷物を運ぶ性能を追求した「四輪車」として開発されました。

背景には、高齢者が免許を自主返納したあとの移動の課題があります。従来の手段である「シニアカー」は最高速度が時速6キロと大人の早歩き程度のため、少し離れたスーパーへの買い物などには時間がかかりすぎ、行動範囲が狭くなる問題がありました。

その点、イーカーゴは走行モードの切り替えが可能です。歩道では「時速6キロモード」で歩行者と歩調を合わせ、車道では自転車並みの「時速20キロモード」で走れます。

ブレイズの担当者は、この速度によって行動範囲が広がり、日常がより楽しいものになると語ります。

また、シニアカーにありがちな高齢者の乗りものというイメージを払拭するため、装飾を抑えたモダンなデザインを採用。そのため若い世代からも多くの問い合わせが寄せられているそうです。

実用面で目を引くのは、後部の広大な荷台スペースです。特定小型原付の規格である「長さ190センチ以内」を最大限に活かしており、買い物袋から農作業の道具、工場の資材まで余裕で積載できます。

一方で車幅は自転車のハンドル幅と同等の60センチに抑えられており、自転車が通れる道ならスムーズに入り込めます。

基本構造にもコストがかけられており、力強いモーターの採用で急な坂道も失速せず登れます。ブレーキシステムには前後に油圧式ディスクブレーキを備えており、重い荷物を積載していても安全に止まれる本格的な仕様です。

安全面では、坂道発進時の後退防止機能、常時点灯の明るいライト、手引き式サイドブレーキが標準装備されています。運転席には速度や電池残量がひと目で分かるデジタルメーターもあり、操作に迷いません。

このイーカーゴ、情報公開直後から半日で数十件の問い合わせがあったほか、販売店からも新しい提案商材として扱いたいという声が相次ぐなど、早くも大きな反響を呼んでいる様子。なかには雨天時のための屋根（ルーフ）を求める声もあり、メーカー側でオプション化を検証中とのことです。

イーカーゴの価格（消費税込）は54万7800円、2026年9月頃にデリバリー開始予定です。

そんなイーカーゴに関して、イベントで公開されたこともあってネット上では大きな話題となっており、免許返納後の新しい移動手段として高齢の親を持つ世代から特に注目が集まっています。

「実家の親が免許返納を考えているけれど、シニアカーは嫌がりそうだからこれがいい」「免許返納後の高齢者にピッタリ」「4輪なら倒れる心配がないので、2輪の特定小型原付よりも安心して親に勧められる」といった、安全面とデザイン性を評価する声が目立ちます。

また、日常の買い物や趣味での実用性を期待する声も多く、「荷台が低くてお米や箱買いの荷物も載せやすそう」「自転車と同じ車幅だからスーパーの駐輪場にも困らない」と、絶妙なサイズ感が好評です。

さらに、アウトドア好きや事業者からも「キャンプ場での荷物運搬に使いたい」「工場の敷地内での移動に便利そう」といった投稿が見られます。

一方で、「雨の日を考えると屋根のオプションが欲しい」「約55万円という価格は特定小型原付としては少し高級品」といったリアルな意見もありました。