goetheが、5月13日に発売した1stフルアルバム『circle』より、新曲「Friendship」のMVを公開した。

「Friendship」のMVは、goetheの映像作品で度々タッグを組んでいる、映像作家の北川聖人が監督を務める。イントロの疾走感ある描写から始まる本映像は、「Friendship」というタイトルに相応しい、温かく繊細な作品に仕上がっているという。

また、1stアルバム『circle』を携えた全国ツアー＜goethe Live Tour 2026＞の開催も決定しており、バンドにとって1年ぶりとなる本ツアーは全てワンマンライブで行われる。11月1日の福岡・grafを皮切りに、北海道・宮城・大阪・愛知の5カ所を巡る内容となっている。イープラスでは現在チケットの最速先行受付を実施中だ。

そして5月30日には、東京・恵比寿LIQUIDROOMでのワンマンライブ＜goethe Live at LIQUIDROOM＞が開催される。この公演にはgoetheのメンバー4人に加え、ホーン隊を含む5人のサポートミュージシャンが参加することが明らかとなった。チケットは現在、各プレイガイドにて発売中なので、ぜひチェックしていただきたい。

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◾️樋口太一（Vo, G）コメント

今回も活動初期からお世話になっている監督の北川さんと共に、企画段階からたくさんの会話や試行錯誤を重ねて、純粋に良いと思える作品ができました。Friendshipというタイトルに相応しい、これまで築いてきたgoetheと北川監督の関係があるからこそ生まれた作品だと思います。楽曲の持つ激しさの中で織りなす繊細な映像描写を楽しんでいただけると幸いです。

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◾️＜goethe Live Tour 2026＞ 2026年11月1日（日）[福岡] graf

open 16:30 / start 17:00 2026年11月8日（日）[北海道] PENNY LANE24

open 17:30 / start 18:00 2026年11月14日（土）[宮城] enn 3rd

open 16:30 / start 17:00 2026年11月21日（土）[大阪] 梅田Shangri-La

open 17:30 / start 18:00 2026年11月29日（日）[愛知] ell.FITS ALL

open 17:30 / start 18:00 ▼チケット価格

一般：\5,500（税込）

学割：\4,500（税込） ▼チケット最速先行受付

受付期間：5月13日21:00〜5月25日23:59

http://eplus.jp/goethe/

◾️＜goethe Live at LIQUIDROOM＞

2026年5月30日（土）[東京] 恵比寿LIQUIDROOM

open 17:15 / start 18:00 ▼Support Musicians

Guitar：小池隆太

Chorus：東風あんな

Trombone / Horn Arrangement：池本茂貴

Trumpet：鈴木雄太郎

Saxophone：屋嘉一志 ▼チケット

一般：\5,500（税込）

学割：\4,500（税込）

▼チケット先行受付中（先着）

http://eplus.jp/goethe/

◾️1stアルバム『circle』

2026年5月13日（水）発売

商品リンク：https://goethe.lnk.to/circlePR 〈通常盤（CD only）〉

品番：TYCT-60263 価格：3,520円（税込） ▼CD収録内容 ※★：AL新録曲

1.Introduction ★

2.LIFE ★

3.キリン

4.Dear

5.Friendship ★

6.煙管

7.熱りが冷めやらぬうちに

8.Warumono

9.Runaway

10.Sick!!!

11.ふらふら ★

12.ユーモアを交えて

13.彼誰 ★

14.Town ▼先着購入特典

・Amazon：メガジャケ

・その他店舗共通特典：ステッカー

※特典は先着となり数に限りがあります。

※一部お取扱いのない店舗・オンランインショップもございます。詳しくは各CDショップにてご確認ください。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。