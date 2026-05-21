昨年デビューしたCORTIS（コルティス）が、ビルボード「アーティスト100」で、世界5位に入った。歌手の人気ランキングで、19日にビルボードが発表した順位は、1位マイケル・ジャクソン、2位がノア・カーン、3位がモーガン・ウォーレン、4位がエラ・ラングレーと、そうそうたるメンバーだった。

「アーティスト100」は、アルバムと音源の販売量、ラジオ放送回数、オンライン・ストリーミング数などを総合した指標。1週間の全ジャンルを通じて、米国で最も人気のある歌手を紹介するもの。CORTISは昨年8月にデビューした後、24位（昨年9月27日付）で同チャートに入り、新人としては異例の成果を上げていた。

今月、2枚目ミニアルバム「GREENGREEN」を発表し、グローバル市場で急上昇した。ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」では、自己最高順位の3位を記録。K−POPグループの中で、デビュー以来最速でトップ3入りの記録を樹立した。

特に米国での人気が高い。Spotify月間リスナー数（18日付）は、1175万人と集計された。その中で米国リスナーの割合が最も高かった。