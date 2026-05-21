桐生の音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』MONKEY MAJIKのヘッドライナー出演が決定
群馬・桐生市で6月6日、7日に初開催される野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』の最終アーティストが発表され、MONKEY MAJIKの出演が決定。これにより、全ラインナップが出そろった。
【写真】『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』でトリを務めるMONKEY MAJIK
同フェスは、“Music & Craft Culture Festival”をコンセプトに掲げる野外音楽フェス。群馬県桐生市・新川公園を会場に開催され、桐生市のカルチャーと音楽を融合したイベントとして実施される。
今回発表されたMONKEY MAJIKは、6月7日のヘッドライナーとして出演。七尾旅人、birdらとともにイベントを盛り上げる。
6月6日は、Ovall、TENDRE、DONGROSSO、田中知之（FPM）、YonYon、ナツ・サマーが出演。6月7日は、MONKEY MAJIK、七尾旅人、bird、DE DE MOUSE、ZEN-LA-ROCK、Bendyが出演する。
■『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』
日時・会場：
6月6日（土）、7日（日） 群馬・新川公園
【写真】『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』でトリを務めるMONKEY MAJIK
同フェスは、“Music & Craft Culture Festival”をコンセプトに掲げる野外音楽フェス。群馬県桐生市・新川公園を会場に開催され、桐生市のカルチャーと音楽を融合したイベントとして実施される。
6月6日は、Ovall、TENDRE、DONGROSSO、田中知之（FPM）、YonYon、ナツ・サマーが出演。6月7日は、MONKEY MAJIK、七尾旅人、bird、DE DE MOUSE、ZEN-LA-ROCK、Bendyが出演する。
■『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』
日時・会場：
6月6日（土）、7日（日） 群馬・新川公園