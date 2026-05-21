8月4日から6日の「YOKOHAMA STAR☆NIGHT」

DeNAは21日、8月4日から6日に横浜スタジアムで開催する阪神戦を対象としたイベント「YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2026 Supported by 横浜銀行」で着用するスペシャルユニホームのデザインを発表した。「BLUE BIRD ―希望は、未来（そら）へ―」をテーマに羽をモチーフにしたグラフィックを採用。来場者にも同デザインのユニホームが配布される。

2026年バージョンは横浜を愛する人々が灯す「希望の光」が重なり合い、未来の象徴である「BLUE BIRD」が現れる世界観を表現。ファン、選手、街の思いが一つになり、未来へ羽ばたいていく姿がイメージされている。グラフィックは横浜市・本牧町を拠点に活動するピンストライパー、Hiro“Wildman”石井さんが担当した。

ユニホームは星空のようなブルー地の中心に幾重ものストライプの曲線が芸術的にデザイン。背中やキャップにも羽のように描かれている。

筒香嘉智外野手は「今年は横浜らしさを特に感じるユニホームで、とてもかっこいいと感じましたし、早くこのユニホームを着て皆さまの前でプレーしたいと思いました。キャプテンとしてチームを勝利に導けるよう全力で戦っていきたいと思います。」とコメント。東克樹投手も「個人的にピンストライプで模様が描かれている斬新なデザインが気に入っています。同じユニホームを着た皆さまと、一緒に戦えることを楽しみにしています！」と話した。

「YOKOHAMA STAR☆NIGHT」は「一人ひとりが星のように輝いてチームも、街も元気になる」をコンセプトに、球団創設初年度の2012年から続く恒例イベント。ファンからの支持率が高い人気シリーズとなっている。（Full-Count編集部）