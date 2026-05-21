21日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数329、値下がり銘柄数226と、値上がりが優勢だった。



個別ではデータセクション<3905>、モイ<5031>、インティメート・マージャー<7072>がストップ高。グリーンエナジー＆カンパニー<1436>、ダイナミックマッププラットフォーム<336A>、シャノン<3976>、ｃｏｌｙ<4175>、エクサウィザーズ<4259>など11銘柄は年初来高値を更新。オンコリスバイオファーマ<4588>、ＡｅｒｏＥｄｇｅ<7409>、ＴＥＮＴＩＡＬ<325A>、ティアンドエスグループ<4055>、グローバルセキュリティエキスパート<4417>は値上がり率上位に買われた。



一方、マテリアルグループ<156A>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、博展<2173>、ソフトフロントホールディングス<2321>、Ａｉロボティクス<247A>など55銘柄が年初来安値を更新。ＴＯＲＩＣＯ<7138>、サスメド<4263>、コージンバイオ<177A>、ｕｎｅｒｒｙ<5034>、ミンカブ・ジ・インフォノイド<4436>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース