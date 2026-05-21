サッカー・イングランド代表再建の実話ドラマ、U-NEXT独占配信 安元洋貴「学びが凝縮された作品」
動画配信サービス「U-NEXT」で、ドラマシリーズ『ディア・イングランド／逆境からのキックオフ』が6月1日午前9時より全4話一挙独占配信される。サッカーの母国・イングランド代表を再建した実在の監督、ガレス・サウスゲートの軌跡を描く実話ベースのヒューマンドラマで、日本語吹替版には安元洋貴、八代拓、田村睦心ら豪華声優陣が参加する。
【動画】W杯開幕前に観たい！イングランド代表再生の実話ドラマ予告編
本作は、2024年ローレンス・オリヴィエ賞で最優秀新作戯曲賞を受賞し、本国イギリスで社会現象を巻き起こしたナショナル・シアターの舞台を全4話のドラマシリーズとして映像化した作品。50年以上にわたり“期待外れ”のレッテルを貼られ、崩壊寸前だったイングランド代表を、独自のリーダーシップで希望の象徴へと変えていったサウスゲート監督の再建の軌跡を描く。
「EURO2016」で歴史的敗退を喫したイングランド代表の暫定監督に就任したのは、1996年大会でPK失敗という苦い記憶を抱えるガレス・サウスゲートだった。
彼は、スポーツ界に根強く残る“有害なマッチョイズム”を打破するため、心理学者ピッパ・グレンジをチームに招へい。弱さを見せることを恐れず、思いやりや選手の精神的成長を最優先するという、常識を覆す異例のチーム改革に着手する。
極限のプレッシャーやメディアからの激しい批判、幾多の敗北を経験しながらも、2018年ワールドカップでの躍進、「EURO2020」でのPK戦の悲劇、そして「EURO2024」まで、激動の8年間を通してチームと国に“希望と団結”を取り戻していく姿が描かれる。
主人公サウスゲート役は、舞台版から続投となるジョセフ・ファインズが担当。英国の俳優たちが、実在のイングランド代表選手たちをリアルに演じている。
日本語吹替版には、安元洋貴、田村睦心、八代拓らが参加。なかでも無類のサッカー好きとして知られる安元は「スター選手を擁しながら結果が出ない時期が続いたイングランド代表。その過渡期を選手として支え、監督としてチームを再建させたサウスゲートは、どのような手腕でチームを強くしたのか、このドラマを通して知ることばかりでした」とコメント。
続けて、「チームや社会、あるいは会社といった組織を俯瞰的に見るための学びが凝縮された、サッカーだけではない面白さがある一作です」と作品の魅力を語っている。
■登場人物（キャスト／吹替）
ガレス・サウスゲート（演：ジョセフ・ファインズ／吹替：安元洋貴）
ピッパ・グレンジ（演：ジョディ・ウィッテカー／吹替：田村睦心）
ハリー・ケイン（演：ウィル・アンテンブリング／吹替：八代拓）
マーカス・ラッシュフォード（演：エデム・イタ・デューク／吹替：野津山幸宏）
ラヒーム・スターリング（演：フランシス・ラブホール／吹替：金子誠）
ブカヨ・サカ（演：アブドゥル・セッセイ／吹替：細川祥央）
ジュード・ベリンガム（演：ジェイコブ・グリーンウェイ／吹替：金城 慶）
ジョーダン・ピックフォード（演：ジョシュ・バロー／吹替：斉藤隼一）
ハリー・マグワイア（演：アダム・ヒューギル／吹替：角田雄二郎）
ジョーダン・ヘンダーソン（演：デイヴィッド・シールズ／吹替：岡部悟）
デレ・アリ（演：ルイス・シェパード／吹替：早川剛史）
グレッグ・ダイク（演：ジェイソン・ワトキンス／吹替：松永郁歩）
スティーブ・ホーランド（演：ダニエル・ライアン／吹替：斎藤寛仁）
【動画】W杯開幕前に観たい！イングランド代表再生の実話ドラマ予告編
本作は、2024年ローレンス・オリヴィエ賞で最優秀新作戯曲賞を受賞し、本国イギリスで社会現象を巻き起こしたナショナル・シアターの舞台を全4話のドラマシリーズとして映像化した作品。50年以上にわたり“期待外れ”のレッテルを貼られ、崩壊寸前だったイングランド代表を、独自のリーダーシップで希望の象徴へと変えていったサウスゲート監督の再建の軌跡を描く。
彼は、スポーツ界に根強く残る“有害なマッチョイズム”を打破するため、心理学者ピッパ・グレンジをチームに招へい。弱さを見せることを恐れず、思いやりや選手の精神的成長を最優先するという、常識を覆す異例のチーム改革に着手する。
極限のプレッシャーやメディアからの激しい批判、幾多の敗北を経験しながらも、2018年ワールドカップでの躍進、「EURO2020」でのPK戦の悲劇、そして「EURO2024」まで、激動の8年間を通してチームと国に“希望と団結”を取り戻していく姿が描かれる。
主人公サウスゲート役は、舞台版から続投となるジョセフ・ファインズが担当。英国の俳優たちが、実在のイングランド代表選手たちをリアルに演じている。
日本語吹替版には、安元洋貴、田村睦心、八代拓らが参加。なかでも無類のサッカー好きとして知られる安元は「スター選手を擁しながら結果が出ない時期が続いたイングランド代表。その過渡期を選手として支え、監督としてチームを再建させたサウスゲートは、どのような手腕でチームを強くしたのか、このドラマを通して知ることばかりでした」とコメント。
続けて、「チームや社会、あるいは会社といった組織を俯瞰的に見るための学びが凝縮された、サッカーだけではない面白さがある一作です」と作品の魅力を語っている。
■登場人物（キャスト／吹替）
ガレス・サウスゲート（演：ジョセフ・ファインズ／吹替：安元洋貴）
ピッパ・グレンジ（演：ジョディ・ウィッテカー／吹替：田村睦心）
ハリー・ケイン（演：ウィル・アンテンブリング／吹替：八代拓）
マーカス・ラッシュフォード（演：エデム・イタ・デューク／吹替：野津山幸宏）
ラヒーム・スターリング（演：フランシス・ラブホール／吹替：金子誠）
ブカヨ・サカ（演：アブドゥル・セッセイ／吹替：細川祥央）
ジュード・ベリンガム（演：ジェイコブ・グリーンウェイ／吹替：金城 慶）
ジョーダン・ピックフォード（演：ジョシュ・バロー／吹替：斉藤隼一）
ハリー・マグワイア（演：アダム・ヒューギル／吹替：角田雄二郎）
ジョーダン・ヘンダーソン（演：デイヴィッド・シールズ／吹替：岡部悟）
デレ・アリ（演：ルイス・シェパード／吹替：早川剛史）
グレッグ・ダイク（演：ジェイソン・ワトキンス／吹替：松永郁歩）
スティーブ・ホーランド（演：ダニエル・ライアン／吹替：斎藤寛仁）