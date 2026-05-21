シャークニンジャは、コードレススティッククリーナーの新フラグシップモデル「SharkPowerClean 360 PRO」を2026年6月4日に発売します。本体カラーはミッドナイトブラックとメタリックペタルベージュの2色。実売価格は9万9000円（税込）。

「SharkPowerClean 360 PRO」

記事のポイント “圧倒的な掃除性能”を求めるユーザーの声に応えるシャーク最上位モデル。前モデルから吸引力をアップしているほか、新開発の「アクティブシールフラップ」で引いたときの吸引力も向上しています。

本製品は、Shark最上位のパワーコードレス掃除機。前モデルから20％アップしたパワフルな吸引力と、進化したShark独自の「360°クリーニング」で壁際・手前に引いた時・床の溝・家具下のお掃除・カーペットのゴミ取りなど、ゴミを取り残しやすい場所でのお掃除に最適です。

ヘッドには、新たに「アクティブシールフラップ」を採用。お掃除の押し引きの動作に合わせてフラップが前後に開閉する構造によりゴミと空気の流路を作り、手前に引いた時にこれまでよりもさらにゴミを効率よく取り除きます。

さらに、ゴミの量に応じて吸引力を自動調整する「iQゴミセンサー」、壁際を検知して吸引力を最大5倍アップ（前モデルでは、最大2倍アップ）する「エッジセンサー」、床の種類に応じてブラシの回転速度を自動調整する「フロアセンサー」の3つを搭載し、無駄なく効率的に、掃除性能を最大化します。

↑パイプが曲がる「FLEX（フレックス）機能」で、かがまずにラクに掃除可能。

吸い込まれたゴミと空気をダストカップ内で効率よく分離し、フィルターの目詰まりを防ぐことで、吸引力の低下を抑え、パワフルな掃除性能が長続きします。

ヘッド部分に内蔵された「青色LEDヘッドライト」が床を明るく照らすことで、目に見えにくいゴミやほこりを浮かび上がらせ、見逃しやすい場所までしっかりと可視化。これまで以上に取り残しなく、徹底的にお掃除することが可能になります。

従来の2倍となる約60日分のゴミを収集可能な自動ゴミ収集ドックを搭載。面倒なゴミ捨ての回数を約2か月に1回へ減らせるほか、ゴミが空気中に飛び散りにくい設計で、毎回のゴミ捨てで手が汚れることもありません。さらに、紙パック不要でランニングコストを抑えられるうえ、掃除機本体のダストカップが毎回空になることで、最適な掃除力を維持しやすくなります。

また、ドック側からの吸い込みの後に本体のフィルターのゴミを押し出す「フィルターケア機能」を追加したことで、フィルターの目詰まりを抑え、お手入れの手間を軽減します。「HEPAフィルター」を搭載しているので、細かいほこりやアレルゲンを99.99％逃さず閉じ込めて、クリーンな空気を排出します。

シャークニンジャ 「SharkPowerClean 360 PRO」 発売日：2026年6月4日 実売価格：9万9000円（税込）

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