明日の『風、薫る』“りん”見上愛、“千佳子”仲間由紀恵にまつわる意外な事実を知る
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第8週「夕映え」（第40回）が5月22日に放送される。
【写真】元彦（谷田歩）から話を聞くりん（見上愛）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第40回あらすじ
千佳子（仲間由紀恵）から本心を打ち明けられたりんは、どうすべきか悩み、バーンズ（エマ・ハワード）と直美に相談する。思い切って千佳子の夫・元彦（谷田歩）を呼び出したりんは、意外な事実を知ることになる。
一方、一ノ瀬家にはシマケン（佐野晶哉）が美津（水野美紀）と安（早坂美海）にうれしい報告をしに訪れていた。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】元彦（谷田歩）から話を聞くりん（見上愛）
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
千佳子（仲間由紀恵）から本心を打ち明けられたりんは、どうすべきか悩み、バーンズ（エマ・ハワード）と直美に相談する。思い切って千佳子の夫・元彦（谷田歩）を呼び出したりんは、意外な事実を知ることになる。
一方、一ノ瀬家にはシマケン（佐野晶哉）が美津（水野美紀）と安（早坂美海）にうれしい報告をしに訪れていた。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。