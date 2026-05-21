新幹線の予約で高齢の夫と席が離ればなれに…。隣が空き次第どちらかへの移動はダメですか？

原則として指定席での席移動はできない

東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）の旅客営業規則第182条の4には、指定席チケットについて次のように規定しています。

「座席指定券を所持する旅客は、その券面に指定された列車、旅客車若しくは座席に限って乗車することができる。」

つまり、原則として事前に指定した席以外には座ってはいけないと考えられるでしょう。

今回のケースにおいて、仮に夫婦が指定席券で乗車した後に、同伴者の隣の座席が空いたとしても、原則として勝手に移動することは認められていません。

そもそも隣の座席が空いたからといって、その座席がそのまま目的地まで空き続けるとは限りません。次の駅から別の乗客がその座席を指定している可能性もあり、その場合はトラブルにつながるおそれがあります。

なお今回のケースは新幹線の指定席が問題になっていますが、自由席であれば空いている場所に自由に座れます。ただし空いていなければ立ちっぱなしになるリスクもあります。



夫婦で隣同士に座りたいときの対応

新幹線で隣同士の席に座りたい場合、試せる方法はいくつかあります。乗車前にできることと、乗車後にできることをそれぞれ見ていきましょう。



乗車前の場合

新幹線の予約時に、座席が離ればなれになってしまっても、乗車前であれば座席変更が可能なケースがあります。

インターネットで予約したのであれば、サイト内で座席変更を申請できる可能性があります。例えば「スマートEX」の場合、「交通系ICカードでの改札入場前もしくはきっぷの受取前であり、予約している列車の発車時刻前まで」であれば変更可能としています。

紙のきっぷや窓口発券の指定券であれば、みどりの窓口などで変更手続きができる場合があります。

インターネット予約サイトでの操作に不安がある場合は、みどりの窓口にて係員のサポートを得ながら行うと安心かもしれません。



乗車後の場合

夫婦で隣同士の座席に座りたい場合は、勝手に座るのではなく、車掌に一言問い合わせるようにしましょう。

もし空席があれば、状況に応じて別の座席を用意してくれる可能性があります。ただし、確実に隣同士に座れる保証はありません。混んでいるときであればなおさらです。こちらはあくまで臨時の手段としてとらえておきましょう。



原則として指定席では空いていても勝手に席移動はできない

新幹線の指定席を予約して、同伴者が別の席になってしまった場合、仮に隣の席が空いたからといって勝手に席移動することは原則認められていません。そのような行為は基本的に規約違反であり、トラブルの原因になってしまうおそれがあります。

乗車後に席を移動したい場合は、車掌に可能かどうかを確認するようにしましょう。乗車前であれば、インターネット予約サイトやみどりの窓口などで前もって変更の申請ができるケースがあります。乗車後には変更できなくなる場合があるため、できるだけ乗車前に手続きを済ませておくと安心です。



出典

東日本旅客鉄道株式会社 旅客営業規則 第2編 旅客営業 -第4章 乗車券類の効力 -第7節 座席指定券の効力 第182条の4

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー