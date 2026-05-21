「Go for it」の意味は？聞いたことがある人も多いのでは...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Go for it」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳すると、「それに向かって行く」という意味。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「行け！」「頑張れ！」「大丈夫だよ」「やってみなよ」でした！
「Go for it」は、なにかに挑戦しようか迷っている人に、背中を押すように使うフレーズです。
訳し方が複数あるため、訳を丸暗記するのではなく「激励する際に使う前向きな言葉」のようなニュアンスで覚えておくといいでしょう。
「You should go for it.」
（やってみたほうがいいよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部