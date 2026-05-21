「Go for it」の意味は？聞いたことがある人も多いのでは...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳すると、「それに向かって行く」という意味。

果たして、正解は？

正解は「行け！」「頑張れ！」「大丈夫だよ」「やってみなよ」でした！

「Go for it」は、なにかに挑戦しようか迷っている人に、背中を押すように使うフレーズです。



訳し方が複数あるため、訳を丸暗記するのではなく「激励する際に使う前向きな言葉」のようなニュアンスで覚えておくといいでしょう。

「You should go for it.」

（やってみたほうがいいよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。