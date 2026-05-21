フリーランドは3Aで打率.429、3HRと絶好調

【MLB】ドジャース 5ー4 パドレス（日本時間20日・サンディエゴ）

ドジャースのキム・ヘソン内野手が見せた守備が波紋を広げている。19日（日本時間20日）、敵地で行われたパドレス戦に臨み、3回の守備で緩慢な送球から内野安打を許すと、直後に勝ち越し2ランを被弾した。この一連のプレーに対し、SNS上の米ファンからは厳しい批判の声が相次いでいる。

2-2の同点で迎えた3回1死の場面だった。タティスJr.が放った中前へ抜けそうな打球に対し、遊撃のキムは追いついたものの、余裕を持った緩慢な送球を行った。一度はアウトと判定されたが、相手側のチャレンジによって判定はセーフへと覆る。この内野安打をきっかけに、シーハンは続くアンドゥハーに左翼席への痛恨の勝ち越し2ランを浴びた。ひとつの気の緩みが試合の流れを大きく変えてしまった。

このプレーには地元放送局の解説陣も苦言を呈した。「スポーツネット・ロサンゼルス」の解説を務めるオーレル・ハーシュハイザー氏は、相手の全力疾走を称えつつ「勢いよく投げていれば」と指摘。実況のジョー・デービス氏も「余裕を持ちすぎたことで代償を払うことになりそう」と語気を強めた。さらに普段は80マイル半ばであるキムの送球が、この時は59マイル（約95キロ）だったと伝えられると、落胆の声が漏れた。

SNSのファンからは不満が噴出している。「緩慢で酷い」「余裕を持ちすぎ」「キムには疲れた」「シーハンが打たれたのはキムのせい」「この調子でやっていたら降格するだろう」「ベンチに」「トレードを」「フリーランドを呼び戻せ」「フリーランドを昇格させろ」「エドマンとキケ（Eヘルナンデス）が復帰してトレードされるのが待ちきれない」といった声が上がった。

ベッツのメジャー昇格に伴い、有望株のフリーランドが先日3Aに降格したばかり。マイナーでは6試合で打率.429、3本塁打13打点、OPS1.393と猛打を振るっており、熱い視線が注がれている。（Full-Count編集部）