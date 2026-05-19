ホワイトソックスが「mune cam（ムネ・カム）」を導入

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が、シカゴで異例の待遇を受けている。地元放送局「シカゴ・スポーツネットワーク」が村上専用のカメラ「mune cam（ムネ・カム）」を導入した。さっそく17日（日本時間18日）のカブス戦でサヨナラ勝ちした直後の村上を追った映像が公開。「高校球児のよう」「永久欠番を」と日米のファンから熱狂的な声が寄せられている。

村上の人気ぶりを象徴する企画が誕生した。ホワイトソックスは“シカゴ対決”となったカブスとの「クロスタウン・クラシック」での目玉企画として、14日（同15日）の中継や15日（同16日）の公式X（旧ツイッター）などで「ムネ・カム」を展開した。メジャー1年目の新人選手に専属カメラがつくのは極めて異例のことだ。

18日（同19日）に公開された公式Xでは「エドガー・クエロ捕手がサヨナラホームランを打った際に『ムネ・カム』が捉えたムネタカ・ムラカミの反応は最高だった」と動画を公開。劇的な幕切れ、少年のように喜びを爆発させる村上の姿を伝えている。

野球を楽しむ村上の姿にファンも注目。SNS上には「この男を応援せずにはいられない」「侍（日本人）で最も好きな選手かもしれない」「ホワイトソックスがムネと契約延長したら、永久欠番を」といったコメント。ほかに日本のファンからも「村上くんの喜んでる姿、最高」「すごく幸せそう」「高校球児のよう」「Mune Camまであるんか!? えらい人気者になってもうて」と誇らしげな様子が伝わってきた。（Full-Count編集部）