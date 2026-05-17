秋田県からロシアのプーチン大統領に贈られた雌の秋田犬「ゆめ」が昨年死んでいたことを、露大統領府が１５日、読売新聞の取材に明らかにした。

県内関係者からは「寂しい」「よく長生きしてくれた」と悼む声が聞かれた。

ゆめは２０１２年７月、ロシアによる東日本大震災の復興支援のお礼などとして、プーチン氏に贈呈された。当時知事だった佐竹敬久氏（７８）は「寂しいね。プーチン氏は犬が好きだから、大切に育てられていただろう」と語る。

「日本とロシアをつなぐシンボルがいなくなったのは、今の国際情勢を物語っているようで残念だ」とも話し、「秋田犬は争いを好まず優しい。戦争も平和に解決することを願いたい」と述べた。

生まれてから寄贈までの３か月間、ゆめを飼育していた大館市の畠山正二さん（８３）は、「ロシアからの情報がないため様子が分からず、気にかけていた」と話す。ゆめは体や肌が弱く、シャンプーをするなど特に面倒を見たという。生きていれば４月２４日が１４歳の誕生日で、「長生きと言えるが、もうちょっと生きてくれていたら」と惜しんだ。

秋田犬保存会（本部・大館市）の庄司有希専務理事（３５）は、ゆめがプーチン氏に懐いていた動画を思い出し、「しっかりと飼われて、楽しく生きたのではないか」と語る。

ロシアによるウクライナ侵略以降、現地の愛好家による保存会のロシア支部とは交流が途絶えていて、「悲しさがある。これからもゆめが友好の証しであり続けてほしい」と望んだ。