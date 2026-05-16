「バウンドが合わないから捕れない」を脱却 大阪桐蔭OBが推奨する「制限付きノック」

ゴロ捕球において難しいバウンドとの距離感合わせ。指導の現場でも「バウンドを合わせろ」と口酸っぱく言われるが、具体的な練習方法まで落とし込めているケースは少ない。大阪桐蔭高出身のベースボールアドバイザー・生島峰至さんは「バウンドに合わせる方法を理屈で学ぶのではなく、体に覚え込ませることが重要」と説く。

生島さんが推奨するのは、あえて捕球するバウンドを指定する「制限付きノック」だ。やり方は至ってシンプルで、「ショートバウンド」か「ボールの落ち際」のいずれかでしか捕ってはいけないというルールを設ける。

「多くの選手は、たまたまバウンドが合った時にだけ捕れています。しかし、強制的にバウンドを指定されると、選手は自ら動いてその形を作らなければならなくなります。これが、自分からバウンドを合わせにいく動きの第一歩です」と生島さん。選手自ら「ショートバウンド」か「落ち際」かを指定し捕球しにいくことで、今まで無意識に行っていた動作を、ルールによって意識化させる狙いがある。

生島さんは、この練習を通じて「たまたま合った」から「自分から合わせた」への転換を促す。「この練習に慣れると、いざ制限がなくなった時にノックが驚くほど楽に感じられます。自分にとって捕りやすいバウンドを自由に選択し、そこへ動く能力が身についているからです」。

通常の練習はもちろん、チームのシートノックなどで「今日は全員ショートバウンド限定」といった遊び心のあるルールを導入するのも効果的だ。選手たちは自然とバウンドとの距離感をつかみ始める。生島流のドリルは、守備の奥深さを楽しみながら、実戦で通用する確かな捕球技術を養ってくれる。（First-Pitch編集部）