あまりに健気なトイプードルの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万回再生を突破し、「めっちゃ喋っとる(笑)」「健気で本当に可愛い」「これはでかけられないw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『服を着替えただけなのに…』ママの外出の気配を察した犬→家から出たくなくなる『切ないアピールと表情』】

行かないでの圧が強い…！

TikTokアカウント「あんあず」の投稿主さんは、2匹のロットワイラー、3匹のトイプードルを飼っているそう！今回の主役は、トイプードルのむぎちゃんです。

ある日、投稿主さんが外出前に着替えを始めると、むぎちゃんが異変を察知。「フワフワ…」「キューン…」と切ない声をあげ始めたそうです。その鳴き声はまるで、「お願い、行かないで…！」と必死に訴えているかのよう。

さらに、投稿主さんへぴょんっと飛びつき、悲しげな表情で見つめてきたのだとか。しょんぼりした顔で甘える姿があまりにも健気で、投稿主さんも思わず胸がキュッとなってしまったそうです。こんなふうに全力で引き止められたら、なかなか出発できません…！

おすわりで猛アピール！？

どうやらむぎちゃんは、「着替え＝お出かけ」をしっかり理解している様子。この日も「わたしも連れてって！」と言わんばかりに、渾身のおすわりをしてアピールしてきたそうです。

しかし実は、投稿主さんが向かおうとしていたのはゴミ出し。ほんの数分のお出かけだったものの、むぎちゃんの必死すぎる訴えに負け、結局一緒に連れて行くことになったのだとか。大好きな人と少しでも離れたくない…。そんな気持ちがまっすぐ伝わってくる、切なくも愛おしいワンシーンなのでした♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「めちゃくちゃ必死w」「こんなのされたらたまらないね」「やっぱりトイプーはおしゃべり上手！」など沢山の反響がありました。

意外な関係性にホッコリ

そんなむぎちゃんたちとの暮らしは、毎日にぎやか！トイプードルがロットワイラーたちに囲まれるようにしてスヤスヤ眠っていることもあるそうです。

しかし、小柄だからといって遠慮は一切なし。実はトイプードルファミリーの方がリーダーシップを発揮しているようで、ときにはロットワイラーを叱ったり、自分から遊びへ誘ったりするのだとか。大きなわんこたちをグイグイ引っ張る姿が頼もしすぎて、思わずクスッ。サイズ感を超えた仲良しな関係性に、思わずホッコリしてしまいますね。

TikTokアカウント「あんあず」には、わんこたちの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「あんあず（wanwan.rottie_toypoo8）」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。