飛行機の中で性行為に及んでいた男女が警察に逮捕された。

11日（現地時間）、英国日刊紙「ザ・サン（The Sun）」など外信の報道によると、9日、アルゼンチン国籍の54歳の男性Aと59歳の女性Bは、パナマからアルゼンチンへ向かうコパ航空CM 836便の旅客機が着陸すると、直ちに空港警察に逮捕された。

機内で初めて会ったという2人は、機内のビジネス席で他の乗客がいる状況にもかかわらず性行為に及び、偶然これを目撃した子供が客室乗務員に知らせたことで発覚した。

客室乗務員の報告を受けた機長は、旅客機がロサリオ国際空港に着陸する前、空港側に警察の出動を要請した。警察の調書によると、2人は客室の中で「服がずり降ろされた」状態で発見されたという。

警察の調査の結果、男性は3人の子供を持つ既婚者であり、鉄道建設現場の管理者兼建築家であることが分かった。女性は実業家で、離婚した状態であると確認された。

2人は公共の場での公然わいせつ容疑で起訴された。

各国の民間航空局の権限により、機内でわいせつ行為をして摘発された乗客は、航空法規違反だけでなく刑事処罰を受けることもある。

また、航空会社は問題のある行動を取った乗客に対し、搭乗を拒否することができる。