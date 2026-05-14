１４日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、オープニングクレジットに仲間由紀恵の名前があったものの、結局顔が出てこないまま終了したため、ネットも「あの人だよね？」など戸惑う声が上がった。

この日の「風、薫る」では、看護婦見習い組たちが看護婦詰め所で作業をさせられていた。本来ならば病室などで患者のケアをするところだが、多江（生田絵梨花）は「お偉方の奥さまが婦人科を受診されるとかで、見習い生は追い出されてしまったの」と事情を説明。喜代（菊池亜希子）は「婦人科だから人にあまり知られたくない病もあるでしょうに」というと、しのぶ（木越明）は「秘密がもれないように？」と聞く。多江は「心外だわ。どうやったら私たち、信用してもらえるのかしら」と愚痴をもらす…。

その後、りん（見上愛）の休日の様子が描かれ、最後、突如として後ろ姿の女性が雨が降りしきる庭を向いて座っている…というシーンで終了した。

実はこの日のオープニングクレジットには「和泉千佳子 仲間由紀恵」の紹介があった。おそらくこの女性が仲間由紀恵だと思われるが、この日は最後まで顔は映らず。ネットでも「ラストシーンが仲間由紀恵さんなら、人に言えない婦人病の奥さまの役ってこと？」「あれ？仲間由紀恵が出ないまま１５分たつぞ？と思ってたら最後の後ろ姿！？」「最後の後ろ姿の出演だけで、消去法で仲間由紀恵さんを判別した皆さんｗ確かにあれだけでは分からん」などの声が上がっていた。