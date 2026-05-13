コスパ最高ーーーーーッ！！！【業務スーパー】ストック決定♡「お買い得おやつ」

ちょっと小腹が空いたときに食べたくなるおやつは、少しでもお得に購入できたら嬉しいもの。お子さんがいるご家庭であれば、おやつの購入費が食費を左右するケースも多いため、コスパの高いおやつのレパートリーは多ければ多いほど、助かるはず。そこで今回は、高コスパが嬉しい【業務スーパー】の「お買い得おやつ」をまとめました。

韓国の人気スナックが登場

日本でも注目された韓国で話題のお菓子に似た味わいを楽しめるのが、こちらの「ミルクせんべい」。個包装されており、1袋27個入りの大容量サイズです。気になる味について、@odangosyufuさんは「優しい甘さで美味しい」と絶賛。コスパの良さと美味しさに思わずリピ買いしたくなるはず。

自然解凍で手軽にヘルシーおやつ

「あま～いホクホク蒸し芋」は、冷凍された紅あずまの蒸し芋が約3本（500g）入った商品。自然解凍のほかにも、冷蔵解凍や電子レンジ解凍も可能。@odangosyufuさんによると「ほんのり優しい素材の甘み」が楽しめるとのこと。自然な甘みでヘルシーに食べられる蒸し芋は、お子さんのおやつにもダイエット中のおやつにもぴったりです。

業務スーパーを代表する高コスパスイーツ

業務スーパーといえば、紙パックに入った大容量スイーツが定番商品の1つ。1本1kgと大容量でお得なだけでなく、種類が豊富なので気分に合わせてさまざまな味を楽しめるところも人気を集める理由です。「カスタードプリン」は、公式サイトによるとそのまま食べるのはもちろん、小麦粉と一緒に加熱すればカスタードクリーム作りにも使えるんだとか。

ついつい手が伸びる食感に夢中

「カリカリチーズスティック」は、170℃に熱した油で揚げるだけで食べられる、チーズ味のポテトフライです。揚げ時間は6本あたり6～8分。凍ったままの状態で揚げられるため、思い立ったらサッと作れる手間の少なさも嬉しいポイント。1袋400gの大容量で、おやつにはもちろん、夕食の付け合わせとしても活躍するため、ついついストックしておきたくなりそうな商品です。

コスパも味も妥協せずに選ぶなら、業務スーパーの「お買い得おやつ」がおすすめ。お近くの店舗に立ち寄った際は、ぜひ一度手に取ってみてください。

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※こちらの記事では@odangosyufu様、@arimama_chan様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる