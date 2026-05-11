定番も新作も気になるぅぅぅ（汗）【マクドナルド】の「限定バーガー」
販売のたびに注目を集める、【マクドナルド】の期間限定バーガー。チキンの竜田揚げをイメージしたあのバーガーが、今年も登場しました。シリーズには新たな仲間が加わり、話題性もぐっと加速しています。今回は、その人気の理由と気になる味わいをチェック！
マニアも絶賛！ 長年愛される人気バーガー
@yuumogu22さんが、「めっちゃ美味しい」と絶賛し、「チキンがサクッと柔らかい」「キャベツもいい働きしてる」と感想を投稿する「チキンタツタ®」。生姜醤油の風味をまとったタツタパティ、千切りキャベツ、クリーミーでピリ辛なソースをオリジナルバンズでサンドした一品です。
35周年記念を盛り上げる「機動戦士ガンダム」とのコラボ
パッケージの限定デザインも見逃せません！ TVアニメーション作品「機動戦士ガンダム」のガンダムが描かれていて、食べる前から気分もアップしそう。子どもはもちろん、大人世代も懐かしさを感じられるかも。
新登場！ 薬味たっぷり中華の定番がバーガーに
ごま油、ネギやにんにく、生姜など香りのよい薬味を使用した油淋鶏風タルタルを「チキンタツタ®」にプラスした、その名もズバリ「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」。濃厚そうですが、ふんわりとしたボリュームのあるバンズとの相性も良さそう。
数量限定コラボパケも見逃せない！
新商品「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」のパッケージは、シャア専用ザクで力強さを感じるデザインです。今回のコラボで販売されるハンバーガー3種だけでなく、「マックフロート®」と「マックフィズ®」も数量限定パケなので、お見逃しなく！
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@yuumogu22様、@empireo25様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Reco.N