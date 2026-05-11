「梅雨の京都」を楽しむ紫陽花アフタヌーンティーがNazuna京都東本願寺で開催
Nazunaは、6月1日〜30日までの期間限定で、梅雨の美しさをテーマにした「雨に咲き、手に宿る ― 大工×東本願寺×紫陽花 アフタヌーンティー」をNazuna 京都 東本願寺にて開催する。
紫陽花のアフタヌーンティー
同企画は、梅雨時期特有の湿度や光が織りなす情景を「余白のある京都」として体験してもらうために、宿泊者へのウェルカムスイーツとして提供するもの。東本願寺という「人が訪れることで意味を持つ場所」、町家を支える「大工の仕事」、雨によって美しさが引き出される「紫陽花」を融合させた試みで、単なる観光消費ではない、滞在することで初めて完成する特別な情緒を提供することを目的としている。
チェックインの際、紫陽花に彩られたラウンジで、ウェルカムスイーツを提供する。京都の老舗和菓子店「京菓子司 金谷正廣」に特別オーダーした限定の紫陽花生菓子や、ガラス器やお猪口に盛り付けた紫陽花をイメージした色鮮やかなゼリーなどが味わえる。
梅雨限定のウェルカムスイーツ
紫陽花のアフタヌーンティー
同企画は、梅雨時期特有の湿度や光が織りなす情景を「余白のある京都」として体験してもらうために、宿泊者へのウェルカムスイーツとして提供するもの。東本願寺という「人が訪れることで意味を持つ場所」、町家を支える「大工の仕事」、雨によって美しさが引き出される「紫陽花」を融合させた試みで、単なる観光消費ではない、滞在することで初めて完成する特別な情緒を提供することを目的としている。
チェックインの際、紫陽花に彩られたラウンジで、ウェルカムスイーツを提供する。京都の老舗和菓子店「京菓子司 金谷正廣」に特別オーダーした限定の紫陽花生菓子や、ガラス器やお猪口に盛り付けた紫陽花をイメージした色鮮やかなゼリーなどが味わえる。
梅雨限定のウェルカムスイーツ