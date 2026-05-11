〈見て、触れて、感じて〉。ただ遊ぶだけではない、貴重な思い出をつくることができる、ものづくり。東海エリアには、やきものや宝石など、様々なアイテムを使ったものづくりを体験できる施設がたくさんあります。今回は、子どもはもちろん大人も夢中になって楽しめる体験施設7つを厳選してご紹介！いつもとは一味違う、心に残る体験をしよう！

※おでかけファミリーレジャーガイド/Cheek/NAGOYA.過去の特集ページより抜粋・再編集。最新情報は各スポットのHPやSNS等でご確認ください。

おかざき世界子ども美術博物館でアート満喫

愛知県岡崎市にある『おかざき世界子ども美術博物館』は、国内でも珍しい子どものための本格的な美術館です。常設展と企画展があり、親子で楽しみながらアートを体験することができます。

親子造形センターでは、気軽に絵付け体験が楽しめます。

美術館に併設されている「親子造形センター」では、工作、絵画、粘土、EBの4つの教室が設けられ、予約なしで気軽に体験が楽しめます。特に、コースターやブローチ、アクセサリーなどの絵付け体験は100円～というお手頃価格！！

ものづくり体験の後は遊具で思い切り身体を動かそう！

施設の外には、「ふれあい広場」があり、キノコの形をしたアートな遊具で身体を動かすことも！芸術に触れたり、モノづくり体験ができたり、遊具で遊べたり、、、！1日中親子で楽しめます！

【入館料】

入館無料

※常設展･企画展については観覧料が必要

※観覧料は企画展により変更されます

【体験メニュー】

EB教室、絵画教室、工作教室、粘土教室など

店舗名：おかざき世界子ども美術博物館

住所：愛知県岡崎市岡町字鳥居戸1-1

電話番号：0564-53-3511

営業時間：9:00～17:00※入館～16:30

定休日：月曜（祝日の場合は翌日）※展示替えによる変更あり

公式サイト：https://www.city.okazaki.lg.jp/1200/1251/1242/p010841.html

自由創作空間 海賊船で世界のおもちゃに触れる

倉庫のような外観

愛知県日進市にある『自由創作空間 海賊船』。アジア、アフリカ、中南米を中心に、世界中の手作り・リサイクルおもちゃが大集合。館内にはプレイスペースがあり、実際におもちゃに触れながら楽しむことができます。遊びながら、貴重な異文化体験をしよう！

大人も子どもも自由に好きなものを作れる創作工房

また館内には、おもちゃづくりができる創作工房もあります。自分の発想やワクワクを生かして、自由に好きなものを手づくりできるスペースです。

親子おもちゃ工房（第3土曜日限定）やテーマ制作工房、自由制作工房なども併設。好きなものを作る楽しさを親子で味わってみて！

お城をモチーフにした遊び場には世界各国の人形がたくさん。

【入館料】

大人300円、大学生100円、18歳未満無料

※プレイルームは追加料金不要

【体験メニュー】

親子わくわく工房2,500円、テーマ制作工房1,500円、自由制作工房2,000円（予約制）

店舗名：自由創作空間 海賊船

住所：愛知県日進市折戸町枯木21-87

電話番号：0561-76-6879

営業時間：10:00～16:00（カルチャー講座、工房部門は異なる）

定休日：月曜～木曜

公式サイト：http://npokaizokusen.jp/

ノベルティ･こども創造館でねんど遊び体験

瀬戸のねんどを使用したものづくり体験ができます

『ノベルティ･こども創造館』は、愛知県瀬戸市にあるミュージアム。

瀬戸の産業文化の1つであるノベルティの技術や文化を伝えるミュージアム施設と、土をメインとした創作プログラムが楽しめる施設が併設されています。

誰でも年齢問わず楽しめる「おてがるたいけんコーナー」も。

「つち★スタジオ」では、参加費無料で瀬戸の粘土を使用したものづくりを体験できます！土に触れて、ねんどをこねて、自分で作り出す体験は忘れられない思い出になること間違いなし！

季節によってプログラムが変わるので、何度訪れても楽しいのも魅力！多彩なものづくり体験で思う存分ワクワクを感じよう！

【入館料】

無料

※一部体験の参加費（100円～500円）が必要な場合あり

【体験メニュー】つち★スタジオ、つちタッチ工房、つち★ラボ、ノベテクたいけん工房（楽しく土遊び、ノベルティ体験など）※小学生以上が対象

店舗名：ノベルティ･こども創造館

住所：愛知県愛知県瀬戸市泉町74-1

電話番号：0561-88-2668

営業時間：10:00～17:00

定休日：月曜（祝日の場合は翌日以降の平日）、年末年始

公式サイト：http://www.city.seto.aichi.jp/docs/2010111000080/

こども陶器博物館 KIDSLANDで絵付け体験

大正～現代までのこども茶碗が展示。懐かしいものもあり大人でも楽しめます。

岐阜県多治見市にある『こども陶器博物館 KIDSLAND』では、昭和初期から現代までの人気キャラクターをモチーフにした子ども茶碗や有名絵本作家の作品が展示されています。

自分だけのオリジナル茶碗を作れる絵付け体験

館内にある絵付け工房では、陶磁器の絵付け体験ができます。コップや茶碗、お皿など、自分だけのオリジナルグッズを作り上げて！

筆で描くのが難しい小さなお子様でも楽しめるようにと、特殊クレヨンでの絵付けや転写シールを貼る絵付けなど、メニューが豊富なのが嬉しい。

キャラクターの食器や雑貨の購入も可能！お土産におすすめです。

ミュージアムショップでは、人気キャラクターの食器や雑貨・オリジナルグッズの販売もしています。お土産やプレゼントにもおすすめです。歴史を彩る数々のキャラクターの商品に、パパやママも「懐かしい！」と盛り上がるはず！

【入館料】

大人300円、小学生以下無料

※企画展開催中は変更あり

【体験メニュー】

絵付け体験300円～（上絵付けコース、上絵付けクレヨンコース、転写シールコースなど）

※体験希望日の10日前～前日15:00までに電話申込が必要

店舗名：こども陶器博物館 KIDSLAND

住所：岐阜県多治見市旭ヶ丘10-6-67

電話番号：0572-27-8038

営業時間：10:00～16:00

定休日：月曜･火曜（祝日の場合は開館）

公式サイト：http://museum.kanesho.co.jp/

多治見市モザイクタイルミュージアムでタイル工作

おしゃれな外観は。世界的建築家･藤森照信氏のデザイン。

『多治見市モザイクタイルミュージアム』は、日本最大のモザイクタイルの生産地・多治見市笠原町にあるモザイクタイルのミュージアムです。原材料となる土を採取する山をイメージしたという建物は斬新で、訪れた記念に写真を撮る方も多いそう。

館内には彩り豊かなタイルが展示されています。

良質な土が取れる多治見市では、タイル生産がさかん。職人技を駆使して作られた製品の展示を通して、モザイクタイルの過去・現在・未来の情報を発信しています。

緻密で繊細なデザインや模様、鮮やかな色彩に、つい目を奪われてしまうこと間違いなし！じっくり美しいモザイクタイルの魅力に包まれてみて！

ワンコインで気軽にできる工作は、子どもから大人まで大人気！

館内には展示だけでなく、モダンなデザインのタイルの購入スペースや体験工房も完備。

体験工房では、好きな小物にモザイクタイルを貼って、オリジナル小物を作ることができます。たくさんの色やサイズ、形のモザイクタイルを組み合わせて世界に一つのアイテムを作る楽しさに、つい夢中になってしまいそう！

ワンコインで気軽に参加できるので、ぜひ記念に作ってみて！

【入館料】

大人310円、高校生以下無料

【体験メニュー】

ワンコイン工作（予約制）500円～

店舗名：多治見市モザイクタイルミュージアム

住所：岐阜県多治見市笠原町2082-5

電話番号：0572-43-5101

営業時間：9:00～17:00（入館は～16:30）

定休日：月曜（休日の場合は翌平日）

公式サイト：https://www.mosaictile-museum.jp/

INAXライブミュージアムでタイルと土遊び

子どもも大人も楽しめる体験コーナー。「光るどろだんごづくり」が人気です。

『INAXライブミュージアム』は愛知県常滑市にある、土とやきもののミュージアム。

「窯のある広場･資料館」「世界のタイル博物館」など6つの館で構成され、土ややきもの、タイルなど、それぞれの特色を生かした展示や体験を実施しています。

色をのせ、磨いて、光るどろだんごを作り上げて。

「土･どろんこ館」では、光るどろだんごづくり体験（900円）ができます。子どもの頃、誰もが1度は経験したことがあるであろう、砂場でのどろだんごづくりとは一味違う”光る”どろだんごを作れるのが魅力！

ねんどの球を削り、色をのせ、磨いて。光る球体に仕上げていくワクワク感に、子どもはもちろんのこと大人まで夢中になりそう！

自分だけのオリジナル小物を作ってみて！

絵付けやオリジナルアイテムづくりなど、タイルを使った様々な体験が楽しめる「陶楽工房」も。体験教室参加のみの場合は入館料が不要なので、様々なコンセプトのモノづくり体験に参加してみて。

【入館料】

大人700円、高･大学生500円、小･中学生250円、小学生未満無料

【体験メニュー】

体験教室（光るどろだんごづくり）、タイルの時間、タイルのおうちなど（予約制）

店舗名：INAXライブミュージアム

住所：愛知県常滑市奥栄町1-130

電話番号：0569-34-8282

営業時間：10:00～17:00（入館は～16:30）

定休日：水曜（祝日の場合は翌日）

公式サイト：https://livingculture.lixil.com/

ストーンミュージアム博石館で宝石探し

ピラミッドの中は地下迷路に。探索へ出発！

石の魅力を再発見できる、岐阜県中津川市にある『ストーンミュージアム博石館』。珍しい鉱石や光る石など、様々な種類の石の展示や、体験が充実しています。

日本最大級のスケールを誇る巨大ピラミッドでは、地下迷路探検も楽しめます。 ひんやりとした薄暗い空間に入ると、古代エジプトにタイムスリップしたかのよう。ワクワクの探索を思う存分楽しもう！

お気に入りの宝石を探せる宝石探し体験

博石館で人気の体験が「宝石探し体験」。水槽の中に埋まっている宝石を掘り起こして宝石を探す体験ができます。小学生以上800円、幼児（3歳～）500円で体験が可能なので、ぜひチャレンジしてみて！

ほかにも、宝石を使ったアクセサリーや宝石画の手作り体験、鉱物採取体験など親子で楽しめる体験がたくさんあります。石をテーマとした珍しい体験を味わってみて！

【入館料】

中学生以上1,000円、小学生500円、幼児無料

【体験メニュー】

宝石標本作り（開催日はHP参照）500円～1,000円、ストーンペイント（３個）500円、宝石万華鏡作り1,000円～、宝石探し体験コーナー（有料）など

店舗名：ストーンミュージアム博石館

住所：岐阜県中津川市姪川5263-7

電話番号：0573-45-2110

営業時間：9:00～17:00（入館は～16:30）

定休日：水曜・木曜（夏休み期間中は開館）

公式サイト：https://www.hakusekikan.co.jp/