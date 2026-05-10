[5.10 J1百年構想リーグ EAST第16節](味スタ)

※15:00開始

主審:上村篤史

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 81 キム・スンギュ

DF 2 室屋成

DF 3 森重真人

DF 5 長友佑都

DF 24 アレクサンダー・ショルツ

MF 16 佐藤恵允

MF 18 橋本拳人

MF 22 遠藤渓太

MF 27 常盤亨太

FW 9 マルセロ・ヒアン

FW 23 佐藤龍之介

控え

GK 1 田中颯

DF 15 大森理生

DF 17 稲村隼翔

DF 42 橋本健人

MF 8 高宇洋

MF 71 山田楓喜

FW 26 長倉幹樹

FW 28 野澤零温

FW 39 仲川輝人

監督

松橋力蔵

[東京ヴェルディ]

先発

GK 21 長沢祐弥

DF 4 林尚輝

DF 5 井上竜太

DF 15 鈴木海音

MF 7 松橋優安

MF 10 森田晃樹

MF 16 平川怜

MF 22 内田陽介

MF 23 深澤大輝

MF 25 熊取谷一星

FW 9 染野唯月

控え

GK 1 マテウス

DF 6 宮原和也

DF 35 田邉秀斗

MF 8 齋藤功佑

MF 14 福田湧矢

MF 24 仲山獅恩

MF 40 新井悠太

FW 27 白井亮丞

FW 45 寺沼星文

監督

城福浩