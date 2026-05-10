FC東京vs東京V スタメン発表
[5.10 J1百年構想リーグ EAST第16節](味スタ)
※15:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 23 佐藤龍之介
控え
GK 1 田中颯
DF 15 大森理生
DF 17 稲村隼翔
DF 42 橋本健人
MF 8 高宇洋
MF 71 山田楓喜
FW 26 長倉幹樹
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 4 林尚輝
DF 5 井上竜太
DF 15 鈴木海音
MF 7 松橋優安
MF 10 森田晃樹
MF 16 平川怜
MF 22 内田陽介
MF 23 深澤大輝
MF 25 熊取谷一星
FW 9 染野唯月
控え
GK 1 マテウス
DF 6 宮原和也
DF 35 田邉秀斗
MF 8 齋藤功佑
MF 14 福田湧矢
MF 24 仲山獅恩
MF 40 新井悠太
FW 27 白井亮丞
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩
※15:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 5 長友佑都
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 16 佐藤恵允
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 23 佐藤龍之介
控え
GK 1 田中颯
DF 15 大森理生
DF 17 稲村隼翔
MF 8 高宇洋
MF 71 山田楓喜
FW 26 長倉幹樹
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
[東京ヴェルディ]
先発
GK 21 長沢祐弥
DF 4 林尚輝
DF 5 井上竜太
DF 15 鈴木海音
MF 7 松橋優安
MF 10 森田晃樹
MF 16 平川怜
MF 22 内田陽介
MF 23 深澤大輝
MF 25 熊取谷一星
FW 9 染野唯月
控え
GK 1 マテウス
DF 6 宮原和也
DF 35 田邉秀斗
MF 8 齋藤功佑
MF 14 福田湧矢
MF 24 仲山獅恩
MF 40 新井悠太
FW 27 白井亮丞
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩