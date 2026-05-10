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「外科医とは手術を仕事にする人」シカゴの心臓外科医・北原大翔に密着！日米の医療現場の違いと圧倒的な裁量権

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

チームWADA【本物の外科医YouTuber】が「シカゴ大学病院で働く年収１億の心臓外科医が心臓手術する１日に密着【本物の外科医 北原大翔１日密着】【京医もご病院実習】」を公開した。動画では、京大医学部生のもごが、シカゴで働く心臓外科医・北原大翔の1日に密着。「当直はないです」と語る北原の自由な働き方や、日米の医療現場の違いが浮き彫りになっている。



早朝5時半、北原は自動運転のサイバートラックで颯爽と登場。車内で働き方について問われると、「基本週5勤務で土日休み」「当直はないです」と明かした。夜間の急患には、複数人の外科医で回す「オンコール」で対応しており、自由度の高い勤務形態であることが伺える。



病院に到着した北原は、術前の患者への説明や、図を用いた冠動脈バイパス手術の解説を実施。本日の手術は、ロボット「ダヴィンチ」を用いて胸の血管を剥がし、それを手動で心臓に繋ぐというもの。もごは、日本との違いについて「こんな簡素な感じじゃなくて、もっと人数多い」と驚きを見せ、アメリカ特有の少人数でのチーム医療や、「PA（フィジシャン・アシスタント）」と呼ばれる専門職の存在に感心していた。



手術では、患者の体が大きく予定していた血管が届かないという予期せぬトラブルが発生。しかし、北原は急遽足の静脈を採取して延長するという臨機応変な処置で無事乗り切った。日本であれば複数の医師で対応するような手術も、「こっちは外科医がいて、あとはPAとか助手の人がつく」と、1人で完遂する北原の大きな裁量権と技術力の高さが際立った。



退勤後、高級寿司店での食事を楽しんだ一行。もごは日米の教育制度の違いに言及しつつも、「得るものあったから嬉しかった」と充実した表情を見せた。最後に「外科医とは何か」と問われた北原は「手術を仕事にする人」と端的に回答。アメリカの最前線で命と向き合う外科医のリアルな日常と、揺るぎない哲学が伝わる密着動画となっている。