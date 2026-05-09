【骨格ウェーブ】さん必見♡ 苦手なアイテムを攻略＆華奢なスタイルを生かせる“コーデ術”って？

心から好きだと思えるお洋服を、自信をもって着こなすための秘訣って…？今回は、「骨格ウェーブさんのコーデ攻略法」をご紹介します。ウェーブさんが苦手なアイテムを使ったコーデの組み方をお届け。お悩みを克服して、自分の“好き”を肯定しよう♡

“似あわない”を脱却する方法 骨格＆PCでもうあきらめない！ 骨格診断やパーソナルカラー診断は、自分と向きあうためには最適！でも、自分が心から着たいと思う服を遠ざける材料にもなりえる。その好きな気持ちをあきらめないですむ攻略法、教えます。

ウェーブさんが苦手な服 骨格ウェーブは、腰の張りが強調されやすいボトムや、上半身のきゃしゃさが隠れる大きめトップスが苦手。着こなすには、骨感ある部分を見せることを意識せよ！

BIGシルエット ボーダーロンT 9,900円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDIJAPAN） Cordinate 太ももカバーも叶う大きめプリーツがお強い おしり全体をすっぽり隠しちゃう大きめのトップスは締め色のミニでスッキリと。アクセントのつくレースタイツで細見え効果も。 ボーダーロンT 9,900円／Mardi Mercredi（MARDI MERCREDIJAPAN） プリーツスカート 9,350円／アディダス（アディダスコールセンター） キャップ 5,500円／カオリノモリ（OVERRIDE ルミネエスト新宿） バレエスニーカー 10,780円／プーマ レースタイツ、ソックス／ともにスタイリスト私物

ワイドデニム ピンクデニムパンツ 22,000円／HONEY MI HONEY Cordinate デコルテ空きのトップスあわせで視線を上に 鎖骨がキレイなのがウェーブさんの特徴。太めのパンツをはくときは、デコルテの出るトップスを選ぶことで、重たい印象を回避できる。カッティングされたデニムなら抜け感も生まれる。 レイヤードトップス 6,090円／NADIA FLORES EN EL CORAZON ピンクデニムパンツ 22,000円／HONEY MI HONEY ツイードバッグ 13,200円／DEICY ビジューサンダル 13,200円／rienda（バロックジャパンリミテッド） 撮影／JOJI（RETUNE rep・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／金川紗耶（本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海