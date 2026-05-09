『仮面ライダーゼッツ』第34話「潜る」、“ドォーン”ジークの過去が明かされる
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第34話「潜る」が、あす5月10日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ねむを救うために戦え！ 第34話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第34話「潜る」あらすじ
復活した莫（今井）は、ねむ（堀口真帆）の悪夢に執着するジーク（天野浩成）の深層心理に潜入、ジークの過去を目の当たりにする。ジークに宿るナイトメアを見極めた莫は再びジークと対峙、ゼッツvsドォーンの決戦が始まる！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】ねむを救うために戦え！ 第34話予告
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■第34話「潜る」あらすじ
復活した莫（今井）は、ねむ（堀口真帆）の悪夢に執着するジーク（天野浩成）の深層心理に潜入、ジークの過去を目の当たりにする。ジークに宿るナイトメアを見極めた莫は再びジークと対峙、ゼッツvsドォーンの決戦が始まる！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。