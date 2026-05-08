ココス「チョコミン党フェア」開催！爽快ミントスイーツで初夏気分を満喫♡

毎年話題を集めるココスの「チョコミン党フェア」が、2026年5月14日（木）よりスタート！今年は、爽やかなミントと濃厚チョコの絶妙な組み合わせを楽しめる全5品が登場します。さらに、昨年人気を集めた“スーパースースーソース”も進化して再登場♡チョコミント好きにはたまらない、初夏にぴったりの爽快スイーツをぜひチェックしてみてください。

爽快感たっぷりの主役パフェ

「チョコミン党パフェ」は、1,090円（税込1,199円）。チョコミントアイスを主役に、ベルギーチョコアイスやチョコブラウニー、チョコミントクランチを贅沢にトッピングしたビッグサイズのパフェです。

さくらんぼのシロップ漬けやカラフルなチョコスプレーが華やかさを演出し、見た目も涼やか♪中層にはココアビスケットチップやミントパンナコッタ、ミントゼリーが重なり、最後まで飽きずに楽しめます。

別添えのミントソースを加えれば、さらに爽快感アップです。

ミニサイズで楽しみたい方には、「ミニ！チョコミン党パフェ」490円（税込539円）もおすすめ。コンパクトながら、チョコミントアイスやベルギーチョコアイスなど、しっかり満足感のある内容です。

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チョコミント好き必見の限定スイーツ

「チョコミン党ガトーショコラ」は、550円（税込605円）。濃厚なガトーショコラに、チョコミントアイスやホイップを添えた贅沢な一皿です。

しっとり食感のショコラと爽やかなミントの組み合わせが絶妙で、大人っぽい味わいを楽しめます。

「チョコミン党アイス」は、330円（税込363円）。シンプルにチョコミントアイスを味わいたい方にぴったりなメニューです。濃厚なチョコブラウニーが添えられ、満足感もしっかりあります。

また、「スーパースースーソース 2.0」は100円（税込110円）で追加可能。昨年以上に爽快感がパワーアップしており、“追いミント”したいチョコミン党には見逃せない存在です。

※ハッカを使用しているため、妊娠中・授乳中の方、乳幼児や高齢の方、体調に不安のある方はお控えください。

テイクアウトOKのフラッペも登場

「チョコミン党フラッペ」は、店内価格590円（税込649円）。チョコミントフラッペにホイップやチョコソース、ココアビスケットチップを合わせた、飲みごたえたっぷりの一品です。

混ぜながら飲むことで、ザクザク食感やミントゼリーの爽やかさを楽しめるのも魅力。テイクアウト可能なので、お出かけのお供にもぴったりです。

さらに、ココス自慢のプレミアムドリンクバーには、季節限定で「新茶」も登場。チョコミントスイーツとのペアリングを楽しめるのも今回のフェアならではです。

※504店舗で販売予定です。（5月8日時点）

※空港店舗では実施しません。

※6月下旬に販売終了予定です。

※「チョコミン党フラッペ」以外の商品はテイクアウトができません。

※ミント系の食材には、ハッカ香料を使用しています。

この季節だけの爽快スイーツを満喫♡

ココスの「チョコミン党フェア」は、チョコミント好きの心をくすぐるラインナップが勢ぞろい♡爽やかなミントと濃厚チョコのバランスが絶妙で、初夏にぴったりなスイーツばかりです。

毎年楽しみにしている方はもちろん、チョコミント初心者さんも気軽に楽しめるメニューが揃っているので、ぜひこの機会に味わってみてください♪