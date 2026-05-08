おととい、福島県の磐越道で21人が死傷したバス事故で、福島県警は、バスを手配した新潟県のバス会社に家宅捜索に入りました。

記者

「午前9時すぎです。現在、五泉市のバス事業者で家宅捜索が行われています」

過失運転致死傷の疑いで警察が家宅捜索に入ったのは、新潟県五泉市のバス会社「蒲原鉄道」です。家宅捜索は午前8時ごろから始まり、現在も続いています。

この事故は、おととい、福島県郡山市の磐越道で高校生を乗せたマイクロバスがガードレールやクッションドラムに衝突し、合わせて21人が死傷したものです。この事故で、新潟市・北越高校3年の稲垣尋斗さん（17）が死亡しました。

捜査関係者によりますと、稲垣さんはマイクロバスの一番後ろの席に座っていて、車体に突き刺さったガードレールに押し出され、車外に投げ出されたとみられています。

また、警察はきのう、バスを運転していた新潟県胎内市の無職・若山哲夫容疑者（68）を逮捕しました。

若山容疑者は、逮捕のおよそ3時間前、JNNの取材に対しこう話していました。

若山哲夫容疑者

「（Q.居眠りをしていた?）それは一切ありません。（Q.スピードの出しすぎだったのか?）いや90キロから100キロくらいでは走っていた」

若山容疑者は警察の調べに対し容疑を認めていて、客を運送して対価を得る場合に必要な「二種免許」は持っていなかったということです。警察は、いわゆる「白バス」行為にあたるかどうかを含めて、捜査を進めています。