冷蔵庫をあさる、お皿も下げない。わが家で遠慮なく過ごす義母にイラッ。救ってくれた娘の一言

今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。

A子さんの義母は遠方に住んでおり、会う機会は少ないものの、その分、A子さん宅に遊びに来た時は滞在時間が長めです。長丁場の義母対応に正直大変さを感じていたものの、我慢していたA子さん。しかし、あまりにもくつろぎ過ぎる義母の様子を見て、イライラしてしまいます。そんなA子さんを救ったのは、小学1年生の娘さんの一言でした。

遠方に住む義母

遠方に住んでいる私の義母は、会う機会は少なく年に数回程度ですが、その分、わが家に遊びに来た時は滞在時間が長めです。お昼頃に待ち合わせをし、わが家で夕飯を食べてから帰るのがお決まりのパターン。長丁場で正直大変ですが、年に数回だしと我慢していました。

わが物顔で過ごす義母にイライラ

しかし、最初はわが家で遠慮気味に過ごしていた義母も、徐々にわが物顔で過ごすように。

脱いだ靴を揃えない、冷蔵庫をあさる、自分が使ったお皿を下げないということもありました。

リラックスしていると言えば聞こえがいいですが、遠慮なく素の姿で過ごされてしまうと、私もイライラするようになりました。せっかくの休日に時間を作っているのだから、もう少し感謝の気持ちを示して欲しいと思っていたのだと思います。