「文句なしの美味しさ」【ミスド】リベイクがおすすめーーーッッ！！！「期間限定フード」

ランチタイムには【ミスタードーナツ】の「期間限定フード」でお腹を満たしませんか？ ミスドゴハンシリーズから、さまざまな具材をサンドした美味しそうなパイが登場中。生地の食感と共に、食べ応えも感じられそうです。今回は、ftnレポーターがリベイクを勧める、9月下旬までの限定パイをご紹介します。

満腹感が得られそうな限定パイ

「文句なしの美味しさでした」と@ftn_picsレポーターHaruさんが語るこちらは、「ミートソースとマッシュポテトパイ」。中にはミートソースとマッシュポテトが入っており、ほどよくお腹を満たせそうなボリューム感がうかがえます。レポーターHaruさんも「食べる前に軽くトースターで温めて食べるのがおすすめです◎」とリベイクを試したよう。温めるとポテトのほくっとした味わいがより堪能できるかも。

人参や玉ねぎも加えたソース入り！

トマトペーストと牛ひき肉、人参、玉ねぎを煮込んだミートソースが使用されており、風味豊かな味わいが楽しめそうです。ポテトの素朴な風味に、トマトの酸味が重なって、バランス良く味わえる予感。忙しいランチにぴったりなお手軽感も嬉しいところ。

まろやかな味が楽しめそうなクロックムッシュ風パイ

こちらは、「ホワイトソースのクロックムッシュ風パイ」。その名の通り、生地の中にホワイトソースが入っていて、そのお味にレポーターのHaruさんも「ホワイトソースがクリーミーで濃厚！ とても美味しかった」と絶賛しています。また、こちらも「食べる前にトースターで軽く温めて食べるのがおすすめです◎」とのこと。ほっと心を落ち着かせたいランチタイムにいかがでしょうか。

チーズソースまで忍ばせたプチ豪華な一品！

中のホワイトソースには、ハムと玉ねぎが入っています。さらに、チーズソースも忍ばせており、旨味とコクによる満足感を得られそうです。天面に“追いチーズ”してから温めて味わうのもアリかも。

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writer：S.Hoshino