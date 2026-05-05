◆高円宮杯Ｕ―１８サッカープリンスリーグ東海▽第６節 藤枝東４―１富士市立（５日、静岡・富士市立高グラウンド）

藤枝東が前半だけで４ゴールを奪い、富士市立に４―１で快勝。３連勝を飾り、リーグ戦の成績を５勝１敗とした。

藤枝東は前半１５分にＭＦ福地諒大（３年）が先制点を奪うと、４分後のセットプレーでＤＦ葛西源太（２年）が頭で追加点。主導権を握った。

そして２―０で迎えた同３０分、ＦＷ増田瑛斗（３年）の読みが光った。福地にプレスをかけられたＧＫが、左サイドのＤＦに放ったパスを「狙っていた」とインターセプト。そのまま蹴り込み、４試合連続ゴールだ。

さらに同３３分には、バックパスを受けたＧＫが大きく蹴り出そうとしたところに足を伸ばしてブロック。こぼれ球をＭＦ望月瑠斗（３年）に送り、アシストも記録した。激しい守備から２得点を呼び込んだ背番号９は「１トップとしては高さがない（身長１６９センチ）ので、頭を使ってプレーしています」と白い歯を見せた。

次節・９日は静岡学園と対戦する。今年２月の新人戦決勝では０―３で敗れた因縁の相手。静岡県高校総体が１６日にスタートするため、この静学戦でリーグは約１か月の中断となる。藤枝東のエースＦＷは「勝って、県総体に勢いをつけたい」と活躍を誓った。