「作ってきた企画に普通はタレントなんだから俺が出たいじゃないですか。そうじゃなくなってくるんですよね。今回作ってきたフリップも、無駄に本来したくないじゃないですか。いや、途中からまてよ。構成（作家）の一員として無駄になった方がいいんじゃないか。みたいな」

5月3日、有料配信サービス『DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）』の公式Xに公開された動画でこう話していたのは伊集院光（58）だ。5月2日に『DOWNTOWN+』の生配信番組『LIVE+』で、ダウンタウンの松本人志（62）と共演した際に、松本にやってほしい企画を16個考えて、プレゼン。その撮影の後にインタビューに答えていた。

熱く語っていた伊集院だが、その内容とは別の所に大きな注目が集まっているーー。

「黒シャツ姿でインタビューを受けていた伊集院さんですが、少しふっくらとしていた以前と比べて、首筋や顎のラインがシャープになっているように見えました。SNS上でも、《伊集院さん痩せたね》《めっちゃ痩せたな〜》などの指摘が相次いでいます」（芸能関係者）

伊集院は、“激やせ”の理由を4月27日に放送された自身がパーソナリティを務めるラジオ「JUNK 伊集院光 深夜の馬鹿力」（TBSラジオ）で明かしていた。

人間ドックで「血糖値を気にした方がいい」とアドバイスを受けたことで、血糖値をリアルタイムで測ることが出来るガジェットを購入した伊集院。使用するうちに、自身の血糖値を管理することに夢中になり、「せっかく少しでも（血糖値が）下がったなら、完全正常値になるまで二度と上げたくない」と考えるようになったのだという。

その結果、「血糖値下げゲームが楽しすぎて、食べる気にならないの」と食事を極端に制限するようになり、体重が減少し始めたと告白していた。

友人の目から見ても心配になるレベルの激やせのようだ。伊集院がVRの師匠と仰ぐVRクリエーターの桜花一門氏が、『DOWNTOWN+』に公開された伊集院のインタビュー動画の投稿を引用リポストして、こう綴っていた。

《ちょっと待って・・・わし伊集院さんに最後にあったのが半月前だけど、その頃から激ヤセしてる？！ラジオで血糖値測るのが楽しくなって飯を食わなくなった・・・とは聞いてたけど、ちょっと心配になるくらい痩せている・・・・》

伊集院に血糖値を測定するガジェットを紹介したという桜花氏は、心配と記していた一方で、《わしがびっくりしているのは「半月前より痩せている（特に首周り）」って事だけであって、この状態が健康に良いかどうかは本人しかわからんからね》と補足していた。

伊集院の血糖値測定ブームはしばらく続くのだろうかーー。