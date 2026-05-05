堀田真由、金髪ボブに「人生初の鼻ピ」姿公開「誰か分からなかった」「新鮮すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/05】女優の堀田真由が5月4日、自身のInstagramを更新。出演ドラマでの金髪ボブ姿を公開した。
【写真】28歳美人女優「二度見した」人生初“鼻ピアス”×金髪で雰囲気ガラリ
堀田は、同日放送される人気ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作「泉京香は黙らない」（NHK総合／よる9時30分〜）に出演することを報告。「新人漫画家 西恩ミカを演じております」と自身の役を紹介し、オフショットを複数枚投稿した。原稿用紙を手にカメラを見つめる写真には、透明感のある金髪のボブスタイルに鼻ピアスをつけた姿が収められており、「人生初の鼻ピ」と明かしている。
また、額が壁にズラリと並べられた廊下での笑顔のショットや廊下を歩く後ろ姿なども載せている。
この投稿は「誰か分からなかった」「最高に似合ってる」「新鮮すぎる」「二度見した」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】28歳美人女優「二度見した」人生初“鼻ピアス”×金髪で雰囲気ガラリ
◆堀田真由、金髪ボブ＆鼻ピで変身した姿披露
堀田は、同日放送される人気ドラマシリーズ「岸辺露伴は動かない」の最新作「泉京香は黙らない」（NHK総合／よる9時30分〜）に出演することを報告。「新人漫画家 西恩ミカを演じております」と自身の役を紹介し、オフショットを複数枚投稿した。原稿用紙を手にカメラを見つめる写真には、透明感のある金髪のボブスタイルに鼻ピアスをつけた姿が収められており、「人生初の鼻ピ」と明かしている。
また、額が壁にズラリと並べられた廊下での笑顔のショットや廊下を歩く後ろ姿なども載せている。
◆堀田真由の投稿に「誰か分からなかった」と反響
この投稿は「誰か分からなかった」「最高に似合ってる」「新鮮すぎる」「二度見した」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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