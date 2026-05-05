4日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した平石洋介氏と佐伯貴弘氏が、ヤクルトの高卒3年目の捕手・鈴木叶について言及した。

同日の巨人戦に『3番・捕手』でスタメン出場した鈴木叶は、0−0の3回一死一、二塁の第2打席、戸郷翔征が1ストライクから投じた2球目のフォークをレフトスタンドに放り込み、これが嬉しいプロ初本塁打。

続く3−1の5回二死二塁の第3打席、戸郷の初球のフォークを捉え、レフトフェンス直撃の適時二塁打。この日はプロ初本塁打を含む2安打4打点の活躍で勝利に貢献した。

平石氏は「すごいですね。今、高卒3年目ですよね。ヘッドが利くというんですかね、魅力のあるスイングだと思います。古賀選手といい争いしているんですけど、楽しみな選手ですよね」と期待すれば、佐伯氏も「2打席目の本塁打は1打席目と全く同じ攻めなんですね、初球スライダーに2球目フォーク。コース的にも全く同じのを2打席目はミスショットせず打てたというのが、この試合の中で成長している姿が見られたと思いますね」と目を細めた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』