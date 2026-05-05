● ロッキーズ 2 − 4 メッツ ○

＜現地時間5月4日 クアーズ・フィールド＞

ロッキーズの菅野智之投手（36）が4日（日本時間5日）、本拠地でのメッツ戦に先発登板。5回までノーヒット投球を見せるも6回に集中打を浴び、6回途中3安打4失点の結果で今季2敗目（3勝）を喫した。

初回は先頭のソトを1球で三飛に仕留めるなどテンポ良く9球で3者凡退スタート。2回も打たせて取る投球でゼロ刻んだ。3回は先頭打者に四球を与えたものの、8番・アルバレスを注文通りの遊ゴロ併殺に仕留めるなど結果3人斬り。4回は再び9球で3者凡退に抑えた。

5回は先頭の4番・ビエントスに423フィート（約128.9メートル）の大飛球を許すも、左翼・モニアクが左中間フェンス際でキャッチ。後続打者もキッチリと退け5回までノーヒット投球を展開した。

しかし両チーム無得点のまま迎えた6回、先頭の7番・ベンジに飛距離436フィート（約132.9メートル）の先制右越えソロを浴びると、続くアルバレスには左中間突破の二塁打、9番・トーレンスには右翼線突破の適時二塁打を浴び瞬く間に2失点目。続くソトには四球を与え無死一、二塁のピンチを招くと、2番・ビシェットを一ゴロに打ち取ったところで降板となった。

一死二、三塁でリリーフ登板したヒルが二死後、ビエントスに中前2点適時打を浴び2者が生還。菅野の登板結果は5回1/3で61球、3安打4失点、1奪三振2四球となり、試合前2.84だった防御率は3.41に悪化した。

ロッキーズ打線はメッツ投手陣の前に6回までわずか1安打。4点を追う7回に2点を返すも反撃及ばず、今季2度目の5連敗で借金は「8」に膨らんだ。