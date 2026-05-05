「中日７−３阪神」（４日、バンテリンドーム）

ここ４試合で１１安打と無双状態だったが、小休止となった。阪神・佐藤輝明内野手は２打数無安打で５試合ぶりの快音なし。「粘り強く投げてたんじゃないですか」。猛虎打線は先発のドラフト１位・中西（青学大）にプロ初勝利を献上する形となった。

とはいえ、２四球を選んだ。打率４割超えは周知の事実で厳しい攻めが多発。相手バッテリーも高さ、コースを間違えないようにと細心の注意を払ってきた。初回２死一塁では貫禄でストレートの四球。三回１死一塁ではフルカウントから我慢をして四球と、出塁率は・４７０に上げた。

あとの２打席は凡退したが、初回はチャンスメークが得点に直結。「良かったんじゃないですか」。打率はちょうど・４００と異次元の数値をキープし、期待感は変わらない。そして、５日は佐藤輝にとって好相性の日だ。

「こどもの日」はプロ入りから５年連続安打。昨年は２年ぶりのアーチを描き、通算成績は１９打数７安打、打率・３６８、２本塁打、７打点と暴れている。今季の中日戦は２１打数９安打で打率・４２９、３本塁打、８打点。バンテリンドームでも１２打数６安打で打率・５００と打てる条件が整っている。

９連戦は７試合を終えて、４勝３敗。あと１つ勝てば、大型連戦の勝ち越しが決まる。「頑張ります」。スコアボードにはひらがなで「さとうてる」と表示された。得意の名古屋で、少年少女に夢を届ける。