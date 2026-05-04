【ちいかわ】イオンやローソンで新作食玩を発見！刺繍が美しすぎてときめきが止まらない…

2026年5月4日（月）に、バンダイからちいかわの新作食玩「ちいかわ 刺繍缶バッジビスケット2」が発売されました！

（写真）「ちいかわ刺繍缶バッジビスケット2」開封レビュー7種類♪

実際に購入したちいかわガチ勢の筆者が、何が出たのか、缶バッジのデザインやサイズ感、ビスケットの種類などについて徹底レビューします♪

完売必至！「ちいかわ刺繍缶バッジビスケット2」を徹底レビュー

パッケージは2種類展開。どちらもかわいい〜！

商品情報

「ちいかわ刺繍缶バッジビスケット2」

価格：385円（税込）

販売場所：全国量販店の菓子売場など

発売日：2026年5月4日（月）

「ちいかわ 刺繍缶バッジビスケット2」は、ちいかわたちが刺繍された缶バッジが付いてくるビスケットです。

■「ちいかわ 刺繍缶バッジ2」のラインナップは全13種類！

1．ちいかわ

2．ハチワレ

3．うさぎ

4．モモンガ

5．くりまんじゅう

6．ラッコ

7．シーサー

8．古本屋

9．ちいかわ（全身）

10．ハチワレ（全身）

11．うさぎ（全身）

12．モモンガ（全身）

13．あのこ

どのデザインが入っているかは、実際に開封するまでわからないブラインド仕様です。

今回は、リボンがテーマになったガーリーなデザインが特徴。ちいかわたちの魅力が楽しめる、かわいさ満点のシリーズです。

イオンやローソンでも買える！

「ちいかわ 刺繍缶バッジビスケット」の第一弾は2024年7月に発売。ちいかわファンの間でも、第二弾が待ち望まれていた人気の食玩です！

ちいかわの公式オンラインショップ「ちいかわマーケット」でもボックス販売されていましたが、発売後すぐに完売するほどの人気ぶり。SNSの情報によると、購入制限を設けていた店舗もあったようです。

購入できるか少し不安でしたが、無事にイオンで7個ゲット！ ほかには、ローソンでも発見できました。

7個を開封した結果は…

今回の筆者のお目当ては、「2．ハチワレ」と「10．ハチワレ（全身）」。

第一弾の発売時には、同じボックスから購入したにもかかわらず被りが多発。SNSでも話題になるほどだったため、今回はとにかく被りが出ないように……！と願いながら購入しました。

同じボックスから選ぶかどうか迷ったものの、改善されていることに期待して、今回も同じボックス内から選ぶことに。

そして気になる戦績は、推しのハチワレ2種をそろえられただけでなく、被りもなしという最高の結果に！今回出会えた缶バッジは、すべてフォトギャラリー内でご紹介しています。

缶バッジのサイズは約直径5cm。バッグやポーチなどに付けて楽しむのにちょうどいい大きさです♪

■ビスケットもかわいいちいかわデザイン♪

ビスケットは、バター風味のまろやかな味わい。デザインは全部で13種類で、今回の缶バッジとおそろいのイラストがプリントされています。

1袋につき11個入りで、今回は7袋開封した時点でコンプリートできました！

おまけの缶バッジだけでなく、お菓子までしっかりかわいくておいしいのがうれしいポイントです。

＊

「ちいかわ 刺繍缶バッジビスケット2」は、開封のワクワク感はもちろん、缶バッジの刺繍の美しさやガーリーなデザイン、お菓子のかわいさまでしっかり楽しめるオタク的に満足度の高い食玩でした。

気になった方は、ぜひスーパーやコンビニのお菓子売り場でチェックしてみてくださいね。