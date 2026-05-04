Ｊ３福島の元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）が、昨季まで所属した東海社会人リーグ1部のアトレチコ鈴鹿のユニホームスポンサーを務めることになった。４日、鈴鹿は２０２６年シーズンのユニフォームスポンサーを発表。カズは鈴鹿を通じ「今回スポンサーを務めさせていただいたのは、アトレチコ鈴鹿クラブが鈴鹿市、そして三重県の皆さまにより一層愛され、応援されるクラブへと発展していくこと、そしてJFL昇格、三重県初のJリーグクラブ誕生に向けて、少しでも貢献したいという想いからです。また、現役選手として挑戦する機会を与えてくれた鈴鹿への感謝、そして恩返しの気持ちも込めています」などとコメントを発表した。

現役選手個人がチームのスポンサーを務めることは異例。今回はカズ個人がスポンサーを務めるが、ユニホームの左鎖骨部分には、静岡市内に昨年１１月にオープンしたミュージアム型カルチャースポット「GOAL BASE SHIZUOKA（ゴール ベース シズオカ）」のロゴを掲載する。かつてカズの父・納屋宣雄氏らが日本初のサッカー専門ショップ「GOAL」を創業した場所で、カフェやショップ、さらにはカズのユニホームなども展示されるミュージアムを開業した「GOAL BASE」には、カズの兄・三浦泰年氏（６０）がキャプテンとしてプロジェクトに参加している。

昨季まで計３シーズン、鈴鹿でプレーしたカズ。クラブは昨季ＪＦＬから東海リーグへの降格。Ｊ３福島からオファーを受けて移籍を決断したカズだが、クラブを降格させてしまったという葛藤は抱えていた。鈴鹿の発表では「アトレチコ鈴鹿クラブが東海リーグ優勝、そしてJFL復帰という目標を達成することを心より願っております。鈴鹿での経験を胸に、これからも走り続けてまいります 三浦知良」とコメント。今度は「支援者」という新たな形でクラブの再起を後押しする。