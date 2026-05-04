◇プロ野球セ・リーグ 中日ー阪神（4日、バンテリンドーム）

阪神の先発・門別啓人投手は、5回5失点で降板となりました。

阪神打線は初回から奮起。対する中日の先発・中西聖輝投手の前に2アウト満塁の好機をつかむと、スタメン起用となった前川右京選手が走者一掃のタイムリー2塁打を放ちました。

3点の援護をもらって、1回裏のマウンドにあがった門別投手。しかしカリステ選手に初球をフェンス直撃の2塁打とされると、続く福永裕基選手にも2球目をはじき返され、わずか3球で1点を献上します。さらに四球でもランナーをためると、細川成也選手の逆転3ランを被弾。ボスラー選手にも2塁打を浴び、ここで藤川球児監督が自らマウンドへ向かい声をかける場面も生まれました。

その後は後続を打ち取り、初回を終えた門別投手。2回にも満塁のピンチを迎えるも、さらなる失点は許しません。その後は状態をあげ、4回には三者凡退も記録。しかし5回には1アウトから石伊雄太選手のソロHRを浴びました。

5回を投げ終えて降板した門別投手。この日は92球を投げ、被安打7、奪三振3、与四球4、5失点という成績でした。