透かし編み＆背中丸見えで開放的に！『コーヒープリンス』女優、可愛すぎるスイムウェア姿

ドラマ『コーヒープリンス1号店』『宮〜ラブ・イン・パレス』などで名を馳せた女優ユン・ウネが、若々しいスイムウェア姿を公開した。

去る5月2日、ユン・ウネは自身のインスタグラムを更新。

【写真】ユン・ウネ、透かし編みウェアでプールに

キャプションには、水色のハートの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、プールでゆったりと過ごすユン・ウネの姿が収められていた。彼女は、水色のワンピースのようなスイムウェアを着用し、長いストレートヘアをなびかせながら、清純な雰囲気を醸し出した。

日頃の徹底した体型管理を感じさせる、スリムなスタイルを披露した。特に、くびれたウエストを強調した着こなしが視線を釘付けにした。

（写真＝ユン・ウネInstagram）

何よりも、清楚な雰囲気のなかで、41歳であることが信じられないほどの“童顔ぶり”を見せた。彼女ならではの愛らしい笑顔とナチュラルな美貌で、まさに全盛期のビジュアルを彷彿とさせた。

なお、ユン・ウネは現在、SNSを通じてファンと活発に交流している。

（記事提供＝OSEN）

◇ユン・ウネ プロフィール

1984年10月3日生まれ。1999年にアイドルグループ「Baby V.O.X」で芸能界デビュー。2002年の映画『緊急措置19号』で女優にデビューし、『宮 -Love in Palace-』（2006）でドラマ初主演を務めた。その後も『コーヒープリンス1号店』（2007）、『お嬢さまをお願い！』（2009）などに出演して人気女優に。熱心なクリスチャンとしても有名。