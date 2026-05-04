5月3日、俳優でJRA年間プロモーションキャラクターの見上愛が、京都競馬場で行われたG1・天皇賞春の表彰式プレゼンターを務めた。

見上は先月の桜花賞に続いての登壇となり、「この度もプレゼンターを務めさせていただき、大変光栄に思います」と挨拶。レースを制したクロワデュノールと北村友一騎手、関係者に祝意を示し、「今後の活躍を楽しみにしております」と期待を寄せた。

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和装姿にファンの熱視線集まる

また、初めて訪れた京都競馬場で天皇賞という伝統ある一戦を間近で観戦したことについて、「3200メートルという過酷な距離を走り切るサラブレッドの力強さに圧倒されました」と振り返り、「ファンの皆様と一緒の気持ちになってレースの行方を見守らせていただきました」とコメントした。

さらに今後のG1戦線にも触れ、「来週からは東京競馬場で5週連続でG1レースが開催されます。心地よい風が吹くこのシーズン、ぜひ競馬場に足を運んでいただければと思います」と来場を呼びかけた。