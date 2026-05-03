白内障手術の「多焦点眼内レンズ」とは？単焦点との違いや種類の選び方【医師解説】

多焦点眼内レンズは、白内障手術の際に挿入されるレンズの一種で、遠近両方の視力を補正することが可能です。そこで今回は多焦点眼内レンズについて、医師の中原将光先生（中原眼科）に話を聞きました。

監修医師：

中原 将光（中原眼科）

浜松医科大学を卒業後、東京医科歯科大学病院（現・東京科学大学病院）眼科、横浜市立大学附属市民総合医療センターなどで研鑽を積む。その後、国際親善総合病院眼科、神奈川県立足柄上病院にて部長を歴任。フリーランスの眼科手術専門医として多数の手術経験を重ねる。現在は中原眼科院長。日本眼科学会認定眼科専門医、ICL（有水晶体後房型レンズ）認定医。

編集部

多焦点眼内レンズとは何ですか？

中原先生

多焦点眼内レンズは、白内障手術で水晶体を取り除いた後に挿入される人工レンズのひとつです。眼内レンズは大きく分けて単焦点眼内レンズと多焦点眼内レンズがありますが、ピントの合うところが1箇所のものが単焦点眼内レンズ、遠くや近くなど、複数の箇所にピントを合わせることができるものが多焦点眼内レンズです。これにより、眼鏡なしでも日常生活を送ることが可能になる場合があります。

編集部

どのような人が多焦点眼内レンズの適応となりますか？

中原先生

白内障を患っており、手術後に眼鏡をかけないで遠くから近くまでなるべく広い範囲が見たいと希望する人が主な適応です。ただし、目の健康状態や生活スタイルによって適応が異なるため、専門医の診察が必要です。

編集部

多焦点眼内レンズにも種類があるのですか？

中原先生

そうですね。一口に多焦点眼内レンズと言っても、二焦点レンズや三焦点レンズ、五焦点レンズ、焦点深度拡張型など、さまざまな種類があります。世界の様々なメーカーがさまざまな種類を開発しており、それぞれのレンズは、焦点の数や設計が異なり、見え方や適応が全く違います。

編集部

どのようにして選んだらよいのでしょうか？

中原先生

それぞれの生活スタイルや職業、趣味、目の状態などを考慮して、最適なレンズを選択します。また、やや専門的な話になりますが、選ぶレンズによって、健康保険の「選定療養」という制度が利用できる場合とできない場合がありますので、専門医と十分に相談して、自分に合ったレンズを選ぶことが重要になります。また、クリニックや医師の経験によって扱えるレンズの種類の数に違いがありますので、より多くの選択肢から選べることも最適なレンズを見つけるためには重要です。

※この記事はメディカルドックにて＜｢白内障手術｣の多焦点眼内レンズを入れるデメリットをご存じですか? メリットだけで選ばない!【医師解説】＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。