頼られ方・甘えられ方でわかる。本命にだけ見せる“男性の本音”とは
普段はしっかり男性が、なぜかあなたにだけ頼ってきたり甘えてきたりするようになってきた。そんな変化を感じたことはありませんか？男性は本命相手に対して、“頼り方そのもの”が自然と変わっていきます。
結論だけでなく過程を話す
男性は本命相手には、「こうなった」と結果だけでなく、そこに至る過程も話すようになります。どう考えて、どう迷ったのか。その流れを共有するのは、“あなたに理解してほしい”という気持ちの表れです。
小さなことでも相談してくる
男性は本命相手には、大きな悩みだけでなく、日常の小さなことも相談するようになります。「これどう思う？」と軽く意見を求める場面が増えるでしょう。ここに、“一緒に考えてほしい”という想いが出ているのです。
一人で抱え込まなくなる
男性は本命相手には、無理に強がらなくなります。悩みや不安を一人で処理しようとするのではなく、共有しようとするでしょう。この変化は、信頼関係があるからこそです。
頼る・甘えるといった男性の行動は、あなたへの信頼の表れであり、誰にでも見せるものではありません。どんな形で頼ってくるか、甘えてくるか。その違いを見れば、あなたが本命かどうかは自然と見えてきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼愛情が揺らぐ心配なし！男性が本命の女性に対して「しないこと」