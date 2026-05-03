ゆきぽよ、母・姉からタガログ語で激怒された過去 衝撃ワード飛び、スタジオドン引き
モデル・タレントのゆきぽよが、3日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演し、母・姉と「関係を解消したいと思ったこと」を明かした。
【動画】ゆきぽよ、最高月収“数百万”から一転…涙の告白「生きてる価値ない」
ゆきぽよの母と姉は「極度の暑がりで、常に部屋の温度は18度、風量パワフル」に設定。就寝時も同じで、ゆきぽよは「寒くて寝れない」と言い、「それに大きないびき付き」と加えた。
母と姉が寝たあと「温度を上げよう」とこっそり25度に設定を変えるものの、「ぬくぬくと母と姉が起きて」くるという。
さらに「海外の人なんですけど、タガログ語で『おいこらふざけんな！皆殺しにする気かてめぇ！』」と言われると衝撃告白。ゆきぽよが「めっちゃ怒られて」と表現すると、スタジオは「皆殺し…」「怒られてやあれへんわ」とドン引き。
笑いも交えながら、ゆきぽよは「この人たちとは一緒に暮らせない」と苦笑いだった。
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ゆきぽよの母と姉は「極度の暑がりで、常に部屋の温度は18度、風量パワフル」に設定。就寝時も同じで、ゆきぽよは「寒くて寝れない」と言い、「それに大きないびき付き」と加えた。
母と姉が寝たあと「温度を上げよう」とこっそり25度に設定を変えるものの、「ぬくぬくと母と姉が起きて」くるという。
さらに「海外の人なんですけど、タガログ語で『おいこらふざけんな！皆殺しにする気かてめぇ！』」と言われると衝撃告白。ゆきぽよが「めっちゃ怒られて」と表現すると、スタジオは「皆殺し…」「怒られてやあれへんわ」とドン引き。
笑いも交えながら、ゆきぽよは「この人たちとは一緒に暮らせない」と苦笑いだった。