ゆきぽよ （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　モデル・タレントのゆきぽよが、3日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜　前11：40）に出演し、母・姉と「関係を解消したいと思ったこと」を明かした。

【動画】ゆきぽよ、最高月収“数百万”から一転…涙の告白「生きてる価値ない」

　ゆきぽよの母と姉は「極度の暑がりで、常に部屋の温度は18度、風量パワフル」に設定。就寝時も同じで、ゆきぽよは「寒くて寝れない」と言い、「それに大きないびき付き」と加えた。

　母と姉が寝たあと「温度を上げよう」とこっそり25度に設定を変えるものの、「ぬくぬくと母と姉が起きて」くるという。

　さらに「海外の人なんですけど、タガログ語で『おいこらふざけんな！皆殺しにする気かてめぇ！』」と言われると衝撃告白。ゆきぽよが「めっちゃ怒られて」と表現すると、スタジオは「皆殺し…」「怒られてやあれへんわ」とドン引き。

　笑いも交えながら、ゆきぽよは「この人たちとは一緒に暮らせない」と苦笑いだった。