正義感が強い人が多い？第二火星丘を持つ人ってどんな人！？【手相の教科書】

『第二火星丘(正義感の丘)』の意味とは

「丘」を見る

手のひらには、「丘」と呼ばれる部分があります。わかりやすいところでは、手のひらを見た時にそれぞれの指のつけ根付近のふくらみが「丘」です。

丘は「木星丘」「土星丘」「太陽丘」「水星丘」「月丘」「金星丘」「第一火星丘」「第二火星丘」の８つの丘に分けられ、それぞれの丘には意味があり、その意味を覚えることが手相術をマスターする上でとても重要になります。

手のひらの真ん中部分は少しへこんでいると思いますが、その部分は「火星平原」と言います。手首付近にあり、ちょうど金星丘と月丘の真ん中に位置する場所を「冥王星国」と言います。

なぜ星の名前？ と思う方もいるかもしれませんが、手相学は占星術との関係性が深く、そのため各丘に星の名前がつけられています。また、手は宇宙からのエネルギーを吸収するところでもあるので、星との関連性を一層強めていると考えられます。

【第二火星丘】正義感の丘

場所：水星丘と月丘の間の部分

意味「正義感・忍耐力・自制心・冷静」

この丘が発達している人は、困難や壁にぶつかっても忍耐強く乗り越える力を持っています。誘惑に負けない強い心と自制心を併せ持ち、どのような状況でも冷静に対処できる強い精神力の持ち主です。

正義感があり、仲間を大切にして守る強さもあるので、周りにいてくれたら心強い存在です。決してあきらめない忍耐力とまっすぐに生きる姿勢は人からの信頼につながり、それが成功につながるでしょう。

正義感と忍耐力があることから、警察官や消防士・判事・検察官・弁護士などにも向いています。

丘の位置

【出典】『新版 手相の教科書』 著：青木智