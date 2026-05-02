2561日ぶりJ1先発…浦和MF安部裕葵、長かったブランクの先で「この7年間くらい、考える習慣がなかったので」

2561日ぶりJ1先発…浦和MF安部裕葵、長かったブランクの先で「この7年間くらい、考える習慣がなかったので」