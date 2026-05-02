次世代Virtual esports Project「ぶいすぽっ！」が2日、公式Xを更新。4月30日に「契約内容に一部抵触する行為が発覚」したとして2カ月の活動休止処分を下した所属タレント小森めと、千燈ゆうひについて、周年配信および周年グッズ販売の中止を発表した。

両タレントを巡っては先月30日に所属の「ぶいすぽっ！」が公式サイトを通じて「契約内容に一部抵触する行為が発覚いたしました。当人に猛省を促し、自身の行動について見つめ直す期間が必要と判断しました。これを受けて、本日より2ヶ月の活動休止処分といたします」と声明。両名の件については互いに「関連はございません」との明記がある。

この活動休止を受け、5月2日に2周年記念を迎える千燈ゆうひと30日に6周年記念を迎える小森めとの「記念配信ならびにグッズ販売につきましては、中止とさせていただきます」と告知。「日頃より応援してくださっているファンの皆さま、ならびに関係者の皆さまには多大なるご心配とご迷惑をおかけしますこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。