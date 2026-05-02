旅の荷物も余裕で収納。大容量で頼れる【バルジョッティ】のスーツケースは、快適な移動を約束する逸品としてAmazonで販売中！
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移動のストレスを軽減する静音設計。耐久性に優れた【バルジョッティ】のスーツケースは、あらゆる旅の相棒としてAmazonで販売中！
旅行や出張の荷造りで悩む必要はもうない。約93Lの大容量を誇り、拡張機能で急な荷物の増加にも対応する。耐久性の高いABS素材とスムーズなダブルキャスターを採用し、移動の快適さを追求した。TSAロック搭載でセキュリティ面も安心。ビジネスからカジュアルまで、あらゆるシーンで活躍する頼もしいパートナーだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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軽くて弾力性に優れたABS樹脂を採用し、衝撃に強く割れにくい設計。表面のエンボス加工が摩擦や傷を防ぎ、長期間の使用でも美しい状態を保つ高い耐久性を実現した。
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ファスナーを開けるだけで容量が約4cm拡張する機能を搭載。お土産が増えても安心の設計で、荷造りの悩みを解消する。大容量かつ実用的な作りが旅の自由度を高める。
360度回転するダブルキャスターが、静かでスムーズな移動をサポート。鉄とアルミニウム製のキャリバーは3段階に調節可能で、身長に合わせて最適な高さで操作できる。
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世界基準のTSAダイヤル式ロックを搭載し、セキュリティ対策も万全。コーナープロテクターが本体を衝撃から守り、大切な荷物を安全に目的地まで運ぶことができる。
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